BBB 25: Participantes são flagrados na saída do hotel

O BBB 25 já começou! Na manhã desta segunda-feira, 13, os participantes saíram do hotel no Rio de Janeiro e foram levados para a casa do reality show, montada nos estúdios da Globo.

A saída deles foi flagrada pelos paparazzi e já mostrou toda a animação dos novos confinados. Os brothers e sisters foram vistos carregando suas mochilas no caminho para o carro e ao lado de suas duplas no jogo. Inclusive, eles já deram a primeira entrevista para o apresentador Thiago Oliveira, que esperava por eles na porta do hotel.

Logo depois, as duplas entraram nos carros e foram levados em caravana para a casa do programa. Ao chegarem na casa, eles participaram de uma dinâmica para definirem quem ia para a Xepa e quem ia para o Vip.

O BBB 25 estreia na TV na noite desta segunda-feira, 13, sob o comando de Tadeu Schmidt.

Veja as fotos dos participantes:

Quem é quem no BBB 25?

Confira o resumo sobre quem é quem nas duplas que entraram no BBB 25.

Vitória Strada e Mateus

Mateus e Vitória Strada - Foto: Globo / Divulgação

Ela é atriz, tem 28 anos e é de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ele é arquiteto, tem 28 anos e é de São José dos Campos, em São Paulo, mas se mudou para o Rio de Janeiro aos dez anos. Os dois se consideram irmãos, e se tornaram inseparáveis quando Vitória se mudou para a capital carioca para protagonizar novelas.

"O público me conhece pelas minhas personagens, quero mostrar uma vitória divertida, imperfeita. Não tinha como dizer não. Entrar no BBB com ele é a maior loucura que eu já fiz na minha vida", disse ela.

Edilberto e Raissa

Raissa e Edilberto - Foto: Reprodução / Globo

Ele tem 42 anos e é pai dela, que tem 19 anos. Pai e filha são artistas circenses e viajam por cidades do interior. Ele é palhaço desde os 5 anos de idade. Ela faz performances de bambolê, arco e flecha e atua como personagem infantil

"Raissa é uma pessoa dedicada e esforçada. É a minha versão feminina. Somos iguais”, disse ele.

Thamiris e Camilla

Thamiris e Camilla - Foto: Reprodução / Globo

Thamiris, de 33 anos, e Camilla, de 34 anos, são irmãs e naturais do Rio de Janeiro. Elas não moram juntas, mas se falam todos os dias. Thamiris é nutricionista, está solteira e é extrovertida. Camilla é trancista, mãe de dois meninos, solteira e mora com a mãe e os filhos.

“Eu decidi entrar no BBB com a Camilla porque não existe outra pessoa que me ature. Eu sei que sou um pouco difícil”, disse Thamiris.

Vinicius e Aline

Vinicius e Aline - Foto: Globo

Vinicius tem 28 anos e Aline está com 32 anos. Os dois são amigos e estão solteiros. Eles se conhecem há 7 anos e ele que teve a ideia de se inscrever no reality show. “Só poderia ser a Aline comigo no BBB. A gente não se conheceu, se encontrou, e vai ser assim até o fim das nossas vidas. Já combinamos: quem tiver oportunidades no jogo primeiro, puxa o outro”, afirmou ele.

Vinicius é promotor de eventos e formado em arquitetura. Ele também trabalha como modelo e artista plástico. Aline é formada em Direito e trabalha na Polícia Militar da Bahia, além de ser influenciadora digital.

Diogo Almeida e Vilma

Diogo Almeida e Vilma - Foto: Globo

O ator Diogo Almeida entrou no elenco do BBB 25 ao lado de sua mãe, Vilma. Ele tem 40 anos e foi o protagonista da novela Amor Perfeito, da Globo. A mãe dele tem 68 anos e chegou a se inscrever no reality show com o marido, mas acabou entrando com o filho.

“O Diogo é um filho maravilhoso. É atencioso, carinhoso. Um profissional excelente, bem focado no seu trabalho. E muito meu amigo”, disse ela.

João Gabriel e João Pedro

João Pedro e João Gabriel - Foto: Globo

Os gêmeos João Gabriel e João Pedro têm 21 anos e são naturais de Goiatuba, Goiás. Eles são solteiros e pecuaristas. Eles trabalham como salva-vidas de rodeio e são influencers.

“A gente gosta da vida no campo. Somos muito parecidos em tudo, mas o meu irmão é o mais esquentado. Tenho que ficar segurando ele nesse bailão da vida”, disse João Pedro.

Renata e Eva

Renata e Eva - Foto: Globo

Eva, de 31 anos, e Renata, de 32 anos, são amigas e estão solteiras. Elas se conhecem há 25 anos e possuem personalidades diferentes. Eva é calma e sensível, enquanto Renata é estourada.

Eva é bailarina e modelo fotográfica. Renata é professora de dança e coordenadora de escola de ginástica rítmica.

Gracyanne Barbosa e Giovanna

Gracyanne Barbosa e Giovanna - Foto: Globo

Gracyanne Barbosa, de 42 anos, entrou no BBB 25 com a irmã, Giovanna, de 26 anos. As duas são naturais de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Elas amam atividade física e Gracyanne é musa fitness, conhecida pelo corpo musculoso e dietas intensas. Além disso, ela é ex-mulher do cantor Belo.

Gracyanne é ex-dançarina do Tchakabum e é modelo de fisiculturismo. Ela come 40 ovos por dia e teme a possibilidade de ir para a xepa no Big Brother. Por sua vez, Giovanna é veterinária e influenciadora digital.

Arleane e Marcelo

Arleane e Marcelo - Foto: Globo

Arleane, de 34 anos, é casada com Marcelo, de 38 anos. Os dois estão casados há 11 anos e se conheceram em uma escola de samba. Ela é formada em Estética e Cosmética e atua como influenciadora digital em Manaus, Amazonas. Por sua vez, ele é servidor público e trabalha como engenheiro de segurança do trabalho.

“Estou entrando no BBB com a Arleane porque ela me conhece muito bem. A gente dorme e acorda junto, come junto, toma banho junto. Nossa vida se resume a estar junto”, disse ele.

Gabriel e Maike

Gabriel e Maike - Foto: Globo

Gabriel e Maike têm 30 anos e são melhores amigos. Eles moram em São Paulo. Gabriel é modelo e promotor de eventos e está namorando. Por sua vez, Maike está solteiro e trabalha como representante comercial.

Eles se conhecem há 13 anos. "O Maike é muito divertido, meu vendedor nato. Ele tem um coração gigante, que abraça geral. E é um eterno apaixonado. Vejo ele como um exemplo; sou fã”, disse Gabriel. E Maike completou: "O Gabriel é meu melhor amigo, meu irmão. Tem um brilho no olhar que contagia e um coração bem bom. Ele é louco, mas é a melhor pessoa que eu conheço".

Diego Hypolito e Daniele Hypolito

Diego e Daniele Hypolito - Foto: Globo

Os irmãos ginastas Daniele Hypolito, de 40 anos, e Diego Hypolito, de 38 anos, estão confirmados no BBB 25. Eles são nascidos em Santo André, São Paulo, e filha de um motorista de ônibus com uma costureira. Eles começaram no esporte na infância e já participaram de várias competições, incluindo Jogos Olímpicos e campeonatos mundiais.

"A gente se conhece muito. O que eu mais gosto é que nós somos mais que irmãos, somos amigos. Ela sempre foi a pessoa que esteve ao meu lado, em todos os momentos. As nossas vitórias sempre foram dos dois, independentemente de ser uma medalha olímpica. Não tinha como vir para o BBB com outra pessoa que não fosse a minha irmã", afirma Diego.