BBB 25: No paredão, Edilberto avalia possível eliminação: 'Brigar para não vazar'

Indicado ao primeiro paredão do BBB 25 pelos líderes, Edilberto contou que não medirá esforços para tentar escapar da eliminação

A noite de quinta-feira, 16, foi bastante agitada na casa do BBB 25! Os brothers encararam a primeira prova do líder com direito a indicação imediata ao paredão. Vinicius e Aline, que venceram a dinâmica, escolheram a dupla Raissa e Edilberto para a berlinda.

Após o ocorrido, os primeiros emparedados da semana conversaram com Marcelo e Arleane sobre a formação da zona de risco. Edilberto, então, comentou com os colegas de reality show que não medirá esforços para tentar escapar da eliminação.

"Para mim não tem meio-termo, eu já estou lá. Então, é brigar para não vazar, não passar pela portinha. O que vier e que possa ser lucrativo nesse sentido...", avaliou o brother, destacando que o paredão não pode ser formado apenas por pessoas próximas.

Em seguida, o pai de Raissa refletiu sobre os comentários que ouviu de outros adversários. "Em que instante eu fui agressivo da forma que me falaram? Eu não entendi ainda. Eu não fui tão ofensivo desse jeito… o jeito é jogar, estou no jogo ainda", finalizou Edilberto.

Vale lembrar que, nesta sexta-feira, 17, Vinicius e Aline devem colocar mais 3 duplas na Mira do Líder. No sábado, 18, os participantes realizam a Prova do Anjo. O paredão triplo será formado ao vivo no domingo, 19, e a primeira eliminação ocorrerá na terça-feira, 21.

💬 Edilberto: "Se eu não sair, aí meu irmão, eu garanto procês..." #BBB25pic.twitter.com/WjqokToVGN — Big Brother Brasil (@bbb) January 17, 2025

Diego Hypolito fala sobre a irmã, Daniele

Na última quinta-feira, 16, na academia do BBB 25, Diego Hypolito conversou com Gracyanne Barbosa sobre sua relação com a irmã, Daniele Hypolito, sua dupla no reality show.

O comentário aconteceu após a musa fitness rasgar elogios a ginasta. Hypolito, então, falou sobre a relação de toda sua família com Daniele. "Eu e a minha família colocamos a Dani num pedestal muito grande. A gente tem uma hiper proteção com ela. A gente colocou a Dani numa casinha, e isso é péssimo pra mim", confessou ele.

Em seguida, Diego falou sobre sempre querer proteger a irmã e também a elogiou; confira mais detalhes!

