BBB 25: Saiba como é a dinâmica da semana

O apresentador Tadeu Schmidt revelou como é a dinâmica da semana no BBB 25, da Globo. Nesta quinta-feira, 16, ele deu início às atividades que vão definir o primeiro paredão da temporada, que terá uma dupla eliminada.

Para começar, nesta quinta-feira, 16, os participantes fizeram a prova do líder. A dupla líder veta uma dupla na próxima prova do líder e já empareda uma dupla.

Na sexta-feira, 17, os líderes colocam 3 duplas na Mira do Líder. No sábado, 18, os brothers realizam a Prova do Anjo.

No domingo, 19, o paredão triplo será formado. Uma dupla já estará no paredão por causa da indicação dos líderes na quinta-feira; o anjo imuniza uma dupla; os líderes emparedam uma dupla; a casa vota e uma dupla vai para o paredão; a dupla emparedada pela casa faz o contragolpe; por fim, os emparedados fazem a prova Bate e Volta.

Na terça-feira, 21, uma dupla seria eliminada.

O tombo de Gracyanne Barbosa

A musa fitness Gracyanne Barbosa levou um tombo durante a primeira festa do BBB 25, da Globo. Depois do Show de Quarta com a cantora Anitta, os participantes foram liberados para dançar no jardim durante a madrugada. Porém, a ex de Belo caiu de cara no chão.

A cena aconteceu quando Gracyanne tentou fazer um passo de dança inusitado com Diego Hypolito. Durante o dia, os dois ensaiaram a coreografia e deu tudo certo. Porém, na hora da verdade, ele a derrubou e ela caiu no chão.

Diego tinha que segurar a musa pelas pernas e braços enquanto ela balançava a cabeça. No entanto, ele perdeu o equilíbrio e ela caiu com o rosto no chão. Rapidamente, os outros brothers correram para socorrê-la.