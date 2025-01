BBB 25: Diego Hypolito fala sobre a irmã, Daniele: 'Não coloco ela como forte'

Diego Hypolito conversou com Gracyanne Barbosa sobre sua relação com a irmã, Daniele Hypolito, e confessou que é muito protetor

Nesta quinta-feira, 16, na academia do BBB 25, Diego Hypolitoconversou com Gracyanne Barbosa sobre sua relação com a irmã, Daniele Hypolito, sua dupla no reality show.

O comentário aconteceu após a musa fitness rasgar elogios a ginasta. "Agora estou apaixonada pela Dani também, que conheço há muitos anos, mas nunca tinha conversado com ela. Ela me falou palavras importantíssimas. Ela é sensacional", disse ela.

Hypolito, então, falou sobre a relação de toda sua família com ela. "Eu e a minha família colocamos a Dani num pedestal muito grande. A gente tem uma hiper proteção come ela. A gente colocou a Dani numa casinha, e isso é péssimo pra mim", confessou ele.

Em seguida, Diego falou sobre sempre querer proteger a irmã e também a elogiou. "Tudo que vou falar com ela, é como se eu fosse o irmão mais velho. Mas tenho que parar com isso. Daniele é inteligente, forte. O meu espírito exagerado de proteção, não coloco ela como forte. Sei que ela é, mas minha atitude não diz como eu sei, porque eu quero proteger . É muito forte o que eu tenho pela minha irmã", completou.

Diego Hypolito revela que passou por 11 cirurgias

Ex-ginasta, Diego Hypolito tem mostrado mais seu lado pessoal ao público desde que entrou no BBB 25, da TV Globo. Nesta quinta-feira, 16, em conversa com duas sisters do reality show, o irmão de Daniele Hypolito contou como ficou sua vida após deixar o esporte.

"Depois que eu deixei de ser atuante, eu fiquei muito perdido na minha vida… Foram 11 cirurgias, meu corpo é um corpo debilitado, gente [...]. Eu tenho 16 pinos na coluna, dois pinos no pé, são seis cirurgias no pé no total. Joelho, ombros...", contou o brother.

Em seguida, Diego Hypolito também contou que passou por problemas com álcool. "Quando eu saí [da ginástica], parece que eu queria viver. Eu bebi muito, eu fiz coisas muito erradas contra mim, durante um período extenso", desabafou. Veja o relato completo!

