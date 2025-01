BBB 25: Edilberto e Raissa são indicados para o primeiro paredão da edição

Logo após a prova do líder do BBB 25, a dupla Edilberto e Raissa foi mandada para o paredão por causa da indicação dos líderes

A noite de quinta-feira, 16, foi agitada na casa do BBB 25, da Globo. Isso porque teve prova do líder e indicação ao paredão.

Tudo começou com a prova do líder. Vinicius e Aline venceram a disputa feita em três etapas e que exigiu sorte e agilidade dos participantes.

Logo depois, os líderes tiveram que indicar uma dupla para o paredão. Rapidamente, os dois indicaram Edilberto e Raissa para a berlinda. “A gente conversou e entende que a primeira impressão é complicada. É Edi e Raissa até porque somos o alvo deles”, disse Vinicius.

Saiba como é a dinâmica da semana no BBB 25

O apresentador Tadeu Schmidt revelou como é a dinâmica da semana no BBB 25, da Globo. Nesta quinta-feira, 16, ele deu início às atividades que vão definir o primeiro paredão da temporada, que terá uma dupla eliminada.

Para começar, nesta quinta-feira, 16, os participantes fizeram a prova do líder. A dupla líder veta uma dupla na próxima prova do líder e já empareda uma dupla.

Na sexta-feira, 17, os líderes colocam 3 duplas na Mira do Líder. No sábado, 18, os brothers realizam a Prova do Anjo.

No domingo, 19, o paredão triplo será formado. Uma dupla já estará no paredão por causa da indicação dos líderes na quinta-feira; o anjo imuniza uma dupla; os líderes emparedam uma dupla; a casa vota e uma dupla vai para o paredão; a dupla emparedada pela casa faz o contragolpe; por fim, os emparedados fazem a prova Bate e Volta.

Na terça-feira, 21, uma dupla seria eliminada.

