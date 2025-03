BBB 25: Vinícius conversa com sisters e diz que acredita ser o próximo alvo da casa

Vinícius conversa com Vilma e Vitória Strada sobre a possibilidade de ser emparedado e ser escolhido para o Castigo do Monstro

Nesta quinta-feira, 27, antes da Prova do Líder no BBB 25, o promoter Vinícius se encontrou com Delma e Vitória Strada na varanda da casa para discutir as próximas dinâmicas do reality, como o Castigo do Monstro e o Paredão.

Delma, acredita que nesta noite não haverá veto na Prova do Líder: "Acho que o Líder não veta, não. Acho que vai ser algum sorteio", opina.

"Para ser vetado? Tem isso ainda, né...", afirmou Vitória. "Para ser vetado. Se alguém for Anjo, eu ganho o Monstro. Se eu estiver como Líder e alguém lá for Anjo, o Monstro vem em mim também" , presumiu o baiano.

Vitória comenta que a divisão da casa em dois grupos reduz ainda mais as alternativas. "Porque uma pessoa que teria doze opções, agora tem cinco, seis", comentou.

A dona de casa falou que "até a pulseira do VIP, entre si, vai ser horrível para escolher", porém ambos brothers têm uma opinião diferente, afirmando que essa decisão é mais simples.

"Acho que nada mais é horrível escolher. No início a gente sofria muito... eu, pelo menos. Hoje em dia, a única coisa que me causa algo é o medo de ir ao Paredão", argumentou a atriz.

A artista também comenta que acredita que Vinícius não será indicado ao Paredão pelos votos da casa. "Depende, né, de como seria a quantidade de votos, porque eu tenho quatro alvos. Estou preparado já", afirma ele, fazendo referência aos emojis de "alvo" que recebeu no Queridômetro.

Então, Vitória explica: "É que os 'Joãos' não votam no Vini, e também acho que não votam na senhora. E votam em mim. Então, para ir pela casa...".

Delma, no entanto, ressalta que, neste estágio do jogo. "Para se defender e defender o grupo, vão ter que votar" .

Confira as suposições dos brothers:

