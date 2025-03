BBB 25 entra no modo turbo! Saiba como é a nova dinâmica

BBB 25 entra na reta final e acelera o jogo com o modo turbo. Jogo terá mais provas e eliminações nas próximas semanas

O reality show BBB 25 entra no modo turbo nesta quinta-feira, 27. A temporada está prestes a chegar ao fim e a dinâmica será acelerada para encontrar seus 3 finalistas. Saiba como será a dinâmica a partir daqui:

Na reta do Big Brother Brasil, a direção reduz o espaçamento entre as dinâmicas de provas e eliminações. Assim, a cada semana, mais pessoas serão eliminadas. O modo turbo começa nesta quinta-feira, 27, com a prova do líder e uma indicação ao paredão.

Na sexta-feira, 28, os participantes fazem a prova do Anjo e, durante a noite, os brothers formam mais um paredão. A eliminação será no domingo, dia 30. Inclusive, no domingo, logo depois da eliminação, os participantes já formam mais um paredão para a eliminação acontecer na terça-feira, 1 de abril.

A previsão é que o BBB 25 tenha 100 dias de confinamento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

Fora do BBB 25, Aline lamenta comentários de Vilma

O BBB 25 chegou ao fim para Aline! A sister deixou o reality show na noite de terça-feira, 25, após enfrentar o décimo paredão da temporada contra Maike e Diego Hypolito. Fora do confinamento, a ex-policial militar tem recebido aos poucos algumas informações sobre sua participação na casa mais vigiada do país.

Na manhã de quarta-feira, 26, em participação no 'Mais Você', da TV Globo, Aline teve a oportunidade de assistir cenas de Vilma falando a seu respeito. Apesar da baiana ter vivido um romance com Diogo Almeida, filho da sister, as duas não se davam muito bem.

Fora do confinamento, Aline se mostrou surpresa ao descobrir algumas falas da adversária sobre sua relação com o ator; confira mais detalhes!

Leia também: Fora do BBB 25, Aline pode voltar a ser policial após exoneração? Entenda