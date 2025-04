Em conversa com Vitória Strada no BBB 25, João Pedro relembrou erro cometido por ele que levou ao término de um relacionamento

Após a eliminação de João Gabriel no BBB 25, seu irmão gêmeo, João Pedro teve uma conversa descontraída com Vitória Strada na tarde desta quarta-feira, 9. Após ouvir sobre o início do namoro da sister com o ator Daniel Rocha, o salva-vidas de rodeio refletiu sobre seu antigo relacionamento.

"É um aprendizado, porque eu falo: será que eu não vou encontrar a tampa da minha panela mais, não? Se eu encontrar, eu não vou repetir isso", disse o goiano, pontuando que a relação teria chegado ao fim por conta de um erro cometido por ele.

"Eu não me coloco como certo, mas também não era muito maduro. A menina já era madura, tinha cabeça. Eu sempre respeitei ela, só que nesse dia, o demônio atentou", prosseguiu João Pedro. "Mas foi essa vez para acabar tudo".

Na sequência, Vitória questionou se foi ele que contou para a namorada sobre a traição. "Não, contaram. Sabe por quê? O meu irmão já estava grilado que eu tinha feito isso, porque ele é certinho. Eu estava querendo contar, mas com medo, sabe?", relembrou, acrescentando que, quando acordou, a ex-namorada já tinha descoberto.

"Eu falei: 'Nunca mais na minha vida eu faço isso, nunca mais'. Sofri, sofri muito, e é uma coisa que eu levo para a minha vida agora. Depois eu encontrei outra pessoa, fiquei muito tempo, mas nós terminamos porque o relacionamento estava desgastado. Sentamos no sofá, conversamos e terminamos", disse ele.

João Pedro desabafa sobre a eliminação de João Gabriel

João Pedro usou o Raio-X desta quarta-feira, 9, para falar sobre a eliminação de seu irmão, João Gabriel, do BBB 25. O salva-vidas de rodeio enfrentou Diego Hypolito e Vitória Strada no paredão e saiu do reality show com 51,95% dos votos do público.

"O meu irmão ontem saiu da casa, obrigado a quem ajudou ele a ficar, mas não teve jeito, né? Ele saiu, também não sei por que ele saiu, mas depois a gente descobre…", desabafou o brother.

Em seguida, ele recordou uma conversa que teve com Maike e Renata e ressaltou que eles serão alvos em todos os paredões. "O que eu não fui de paredão em oitenta e tantos dias, eu vou agora nessa reta final e até quando vocês quiserem que eu fique aqui", acrescentou.

Por fim, João Pedro confessou que estava chateado por ficar sem o irmão. "Hoje eu não estou muito bom, não. Eu vou ter que acostumar agora, porque eu nunca fiquei sem o João Gabriel, agora vou ter que dar uma acostumada... Mas eu sei que daqui a treze dias vou vê-lo de novo", finalizou.

