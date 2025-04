BBB 25: Vinicius cai no choro ao recordar momento difícil em sua vida

Emparedado, Vinicius desabafou com outros brothers do BBB 25 ao relatar momento delicado em sua vida pessoal: 'Me dói muito'

A reta final do BBB 25 tem mexido bastante com as emoções dos brothers. Na tarde desta quarta-feira, 9, Vinicius, que enfrenta o 15º paredão do reality show da TV Globo, fez um breve desabafo com os demais colegas de confinamento a respeito de seus sentimentos.

Ao longo da conversa, Vinicius recordou um momento difícil de sua vida antes do programa e explicou que sentiu a mesma 'sensação ruim' ao ser indicado para a berlinda da semana. Bastante emocionado, o baiano não conseguiu segurar as lágrimas ao falar sobre o assunto delicado.

"Foram duas vezes que veio a sensação desse pensamento muito ruim, de uma situação que eu já passei. Eu já cheguei até a comentar e me machuca muito, que foi finalizar minha faculdade sem conseguir ter minha formatura. Estar aqui sempre com essa sensação de que não vai [dar certo] me lembra muito isso. Me dói muito ", desabafou ele.

"A faculdade, até então, era a coisa mais importante da minha vida, que eu me dediquei ao máximo para conseguir, e me formar era algo que eu queria muito. Quando teve a pandemia, que eu não consegui me formar, e logo depois comecei a trabalhar. Me doeu muito porque eu colei grau sentado no chão do bar em que eu trabalhava . Quando eu começo a ver que não vai, é como se eu voltasse ao dia que eu colei grau sentado no chão. É uma sensação muito ruim que me resgata", completou.

Vale lembrar que Vinicius disputa a permanência no BBB 25 junto com Maike e Renata. O brother mais votado pelo público deixará a casa mais vigiada do país na próxima quinta-feira, 10. A edição, por sua vez, chega ao fim no dia 22 de abril.

Vinícius compartilha com os brothers sobre a sensação de 'bater na trave' e se emociona #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/ckpcRd2QQr — Big Brother Brasil (@bbb) April 9, 2025

Brothers refletem sobre defesa no Paredão

Enfrentando o Paredão com Vinícius, Maike e Renata separaram um tempo nesta quarta-feira, 9, para conversar sobre os próximos passos no jogo. Na cozinha, eles refletiram sobre a estratégia de defesa da sister para o Paredão.

"Eu tenho que pensar no que eu vou falar do meu argumento", pontuou Renata, recebendo o conselho de fazer uma retrospectiva dos acontecimentos do jogo. "Eu não gosto de ficar trazendo coisas que já foram resolvidas, entendeu?”, explicou a bailarina. Em seguida, ela ressaltou seu carinho por Vinicius, apesar dos últimos embates; confira mais detalhes!

