BBB 25: Diego Hypolito recebe atendimento médico ao relatar crise

Salvo do 12º paredão do BBB 25, Diego Hypolito foi levado ao confessionário por Vitória Strada após informar mal-estar

O brother Diego Hypolito passou por um breve sufoco no BBB 25 durante a madrugada desta quarta-feira, 2. Horas após comemorar sua permanência no reality show, o ex-ginasta informou aos demais colegas de confinamento que não estava se sentindo bem.

Diego, que estava na cozinha da Xepa junto com Vitória Strada e os irmãos gêmeos João Pedro e João Gabriel, comunicou seu mal-estar devido a uma crise de asma . "Está parecendo igual quando eu era criança, estou tendo asma... falta de ar, o tempo todo", declarou o brother.

Em seguida, o irmão de Daniele Hypolito comentou que estava se sentindo pálido e tonto. Vitória, então, rapidamente levantou-se da cadeira e seguiu com o amigo até o confessionário para que ele recebesse atendimento médico.

Momentos depois, Diego Hypolito retornou para a cozinha e contou que já estava melhor, mas reforçou que tem sentido problemas respiratórios com mais frequência. Vale lembrar que esta não é a primeira vez que o ex-ginasta recebe atendimento médico após relatar mal-estar.

O brother enfrentou o 12º paredão do BBB 25 contra Vinicius e Vilma, que foi eliminada pelo público com 58,91% dos votos.

Di está começando a ter crise de asma, e foi para o atendimento médico. Vai ficar tudo bem, Didico! 🥹 #TeamHypolito#BBB25pic.twitter.com/xkegPWfBmN — Diego Hypolito 🤸‍♂️ (@diego_hypolito) April 2, 2025

Vilma fala de críticas contra Aline

O BBB 25 chegou ao fim para Vilma! A mãe de Diogo Almeida deixou o reality show na noite de terça-feira, 1º, após enfrentar o 12º paredão da temporada contra Diego Hypolito e Vinicius. Fora do confinamento, a ex-sister participou do 'Bate-Papo BBB' e falou um pouco sobre sua trajetória no programa.

Ao longo da conversa com os apresentadores, dona Vilma foi questionada sobre a relação conturbada com Aline, eliminada no 10º paredão. A ex-sister reviu algumas cenas em que criticou a ex-colega de confinamento e afirmou que não se arrepende do que disse; confira mais detalhes!

