Decisão de Gracyanne Barbosa antes de deixar o BBB 25 faz Delma chorar: 'É uma bomba'

O jogo do BBB 25 chegou ao fim para Gracyanne Barbosa e ela escolheu Delma para participar da dinâmica do Pegar ou Guardar

O jogo do BBB 25 chegou ao fim para Gracyanne Barbosa e ela decidiu escolher Delma para participar da dinâmica do Pegar ou Guardar. Com isso, a sister poderá escolher entre somar R$ 90 mil ao prêmio final ou ficar com o valor para si, o que causará a consequência de colocar a casa inteira no Tá com Nada.

Ao saber da decisão de Gracyanne, Delma disparou: "É uma bomba" . "É nada, todo mundo vai entender, como entenderam todas a dinâmicas. Você merece", retrucou Gracyanne, que tentou acalmar a sister. E ela reforçou: "Não é para ficar assim, não. Era para ficar feliz". "Você está no Big Brother para viver", aconselhou Vinícius.

Mais tarde, durante uma conversa com os moradores do Quarto Anos 50, Delma foi incentivada a ficar com o valor. "Se não quiser tudo, fala aí no ponto: 'Não quero não, passa para a Aline'", brincou a policial militar. E Guilherme aconselhou a sogra: "Qualquer pessoa nessa casa queria esse presente. Então, receba de bom grado. Todo mundo aqui está para jogo", afirmou.

Como funciona o Pegar ou Guardar?

Vale lembrar que o Pegar ou Guardar acontece a cada 15 dias no BBB 25. A dinâmica pode impactar diretamente o valor do prêmio final e ainda trazer consequências para os participantes. Cada emparedado escolhe alguém, e o jogador indicado pelo eliminado enfrenta o dilema no dia seguinte.

Atualmente, o prêmio final está em R$ 2.535.000,00. A última a participar da dinâmica foi Thamiris, que resgatou R$ 60 mil e escolheu Guilherme e Vinícius para ficarem "morando" do lado de fora da casa.

Desta vez, Tadeu Schmidt explicou como vai funcionar: "Se o jogador optar por ficar com a grana, ele vai ter que colocar a casa toda no Tá Com Nada, com exceção dele e de mais duas pessoas, que vão ficar no VIP".

Leia também: BBB 25: Delma surpreende ao contar planos com o marido após sair do reality