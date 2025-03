BBB 25: Thamiris coloca Guilherme e Vinicius em consequência. Entenda

Thamiris escolhe ficar com dinheiro em dinâmica do BBB 25, da Globo, e coloca Guilherme e Vinicius para cumprirem uma consequência

A sister Thamiris tomou uma decisão ao participar da dinâmica Pegar ou Guardar no BBB 25, da Globo. Ela foi escolhida pela eliminada Camilla para participar da atividade, na qual teve que escolher ficar com o dinheiro e dar uma consequência para os participantes ou guardar o dinheiro para o prêmio final do reality show.

Em sua decisão, Thamiris escolheu ficar com o valor de R$ 60 mil e deu a consequência para Guilherme e Vinicius. Os brothers vão ter que viver fora da casa do reality show por tempo indeterminado.

Eles devem ficar apenas no jardim e apenas entrar na casa para usar o banheiro reservado. Eles devem tomar banho, escovar os dentes, dormir e fazer as refeições na área externa. A produção vai dar um kit de sobrevivência para eles, que é mais restrito do que eles recebem na Xepa. Além disso, os dois não podem usar a academia ou a piscina.

Guilherme reflete sobre confissão de Thamiris

Horas após conversar com Thamiris, Guilherme contou para Diego Hypolito sobre o papo que teve com a sister. "Foi mais para se explicar, mas aí, depois, eu ainda falei e ela não retrucou. Foi uma conversa super de boa."

"Na frase tinha você dizendo que eu deveria focar mais na minha dupla, de parar de tomar dores de Camarote. Basicamente ela quis dizer que era algo que tinha sido lá trás, e que a percepção dela tinha mudado", explicou.

O ginasta opinou sobre o comentário da sister. "Mesmo que seja no início, é totalmente contraditório porque ela está junto com a Gracy desde o início", ressaltou. Guilherme, então, explicou que não é sobre "tomar dores" dos integrantes do grupo Camarote. "É a situação que eu não gosto, aí pode ser quem for, aí o Guilherme vai falar, vai se posicionar, tá entendendo?", justificou. "Relacionado a você, eu tenho total entendimento, mas achei totalmente incoerente em tudo", acrescentou o irmão de Daniele Hypolito.

Leia também:BBB 25: Thamiris menciona arrependimento após eliminação de Camilla