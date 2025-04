Pai de João Gabriel dá opinião sincera sobre erro dos gêmeos no BBB 25

Participando do 'Encontro', o pai de João Gabriel elencou alguns erros dos filhos ao longo da trajetória no BBB 25: "Queimou muito a imagem"

Nesta quarta-feira, 9, o pai de João Gabriel esteve presente no'Encontro com Patrícia Poeta', da TV Globo, para comentar sobre a trajetória do filho no BBB 25. Fábio Luiz de Castro foi sincero ao opinar sobre a falta de estratégia dos gêmeos no jogo.

"Eles indicaram os adversários mais fortes ao Paredão junto com eles. Tiveram duas chances de indicar uma pessoa menos forte, com menos estrutura financeira", disse ele, que também reconheceu o temperamento explosivo de João Gabriel.

Ainda durante o bate-papo, Fábio pontuou que aconselharia os filhos a reduzirem o consumo de álcool. “Diria para deixar a bebida de lado, porque atrapalha muito eles. Queimou muito a imagem deles aqui fora. Sempre que tem as festas, tem comentários nas redes sociais e páginas de fofoca. As palavras que eles usam depois que bebem? Isso atrapalhou muito eles”, ressaltou.

Na sequência, ele ainda elencou o beijo em Thamiris Maia como um dos pontos negativos na trajetória de João Gabriel. "Certeza que se estivesse sóbrio, não teria [beijado]. Porque ele tem um relacionamento aqui fora e isso prejudica", contou.

Assista um trecho:

Arrependimento

O brother João Gabriel foi eliminado do BBB 25, da Globo, com 51,95% dos votos do público no 14º paredão da temporada ao enfrentar Diego Hypolito e Vitória Strada na votação. Durante o programa Bate-papo BBB com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro, ele assistiu a imagens de seus embates com Aline ao longo do jogo e confessou um arrependimento.

"Fiquei decepcionado comigo mesmo", disse ele. O salva-vidas de rodeio disse que se sentia mal sempre que se envolvia em discussões dentro da casa e destacou que, fora do confinamento, não tem o hábito de xingar ninguém. "Xingar lá, para mim, é o que eu mais me arrependo", analisou.

Gil do Vigor, então, quis saber se o ex-brother acha que teria "passado do ponto", e João Gabriel respondeu: "Tem muitas coisas que eu tenho certeza de que eu vou me arrepender e vou querer me desculpar".

Ainda durante o programa, ele contou como se sentiu ao se despedir do seu irmão, João Pedro. "Deixei minha outra metade lá dentro. Eu falo que ele é meu coração fora do peito, meu irmão", confessou.

