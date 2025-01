BBB 25: Mãe revela o que Daniele e Diego Hypolito planejam fazer com o prêmio

Mãe de Diego Hypolito e Daniele Hypolito, Geni Matias Hypolito revelou que os filhos já têm planos para o prêmio caso vençam o BBB 25

Mãe de Diego Hypolito e Daniele Hypolito, Geni Matias Hypolito revelou que os filhos já têm planos para o prêmio caso vençam o BBB 25. Hoje, o valor é de R$ 2,53 milhões, mas pode chegar a R$ 3 milhões até o final da temporada.

Em entrevista ao jornal O Globo divulgada nesta quinta-feira, 30, ela contou que a participação dos filhos no programa a faz reviver a época em que eles competiam profissionalmente. "O coração fica acelerado. Fico acompanhando tudo, cada passo deles. Como mãe, nem sempre é fácil. Eu preferia que eles não sofressem mais, pois já passaram por muita coisa na vida", disse.

"Mas é o sonho deles, então eu apoio. Eles estão lá para realizar os sonhos deles e da nossa família. Querem comprar um apartamento, ampliar o instituto e a Dani terminar de pagar a casa dela. No fundo, eles buscam uma estabilidade financeira, algo que ainda não conseguiram, mas que desejam muito", complementou.

E ela também falou sobre a relação dos filhos. "A relação deles sempre foi normal. O Diego é muito protetor com a Daniele. Ele daria a vida por ela. Às vezes, ele é mais direto nas palavras, mas tudo que ele fala é para o bem dela. Eles podem brigar, como todo irmão, mas o amor entre eles é imenso".

Depois de vencerem a Prova do Anjo no último sábado, 25, os ginastas Diego Hypolito e Daniele Hypolito foram presenteados com um recado dos pais, do marido dela, Fábio Castro, de seu irmão mais velho, Edson e de um amigo. Contudo, a expressão da mãe causou preocupação no brother.

Enquanto Daniele se emocionava ao rever as pessoas próximas, Diego contou que estava preocupado. "A mamãe estava muito séria", disparou o ginasta, que foi confortado pela irmã. "Ela é séria fazendo vídeo, Di. A mãe não consegue gravar vídeo assim, ela é séria, não se preocupe", garantiu.

