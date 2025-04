Sabrina Sato aposta em visual de grife em visita ao BBB 25 e recebe elogios

A apresentadora Sabrina Sato retornou à casa do BBB, desta vez para divulgar um novo reality, e chamou atenção ao surgir com um look de grife

Nesta segunda-feira, 7, a apresentadora Sabrina Sato, de 44 anos, voltou à casa do BBB, desta vez para divulgar um novo reality. Sua visita surpreendeu tanto os participantes quanto o público de casa, especialmente por seu look de uma grife francesa, que rendeu muitos elogios.

O vestido da grife Chloé, pertencente à coleção de Verão 2025, está avaliado em mais de US$ 9 mil, o que ultrapassa R$ 50 mil na cotação atual.

Os internautas não pouparam elogios nas redes sociais. “A Sabrina Sato parecendo um anjo na casa do BBB 25”, escreveu um. Outro comentou: “Belíssima!”. Os brothers e as sisters também a elogiaram, dizendo que ela entrou como uma deusa e que estava deslumbrante.

Confira o momento em que Sabrina Sato entra na casa do BBB 25:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por CARAS (@carasbrasil)

Sabrina Sato durante o casamento de Ana Maria Braga e Fábio Arruda

A apresentadora Sabrina Sato usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira, 7, para compartilhar registros de seu final de semana. Entre os cliques, estão fotos tiradas no casamento de Ana Maria Braga, que oficializou sua união com o jornalista Fábio Arruda na noite de sexta-feira, 5, em uma cerimônia intimista na mansão dela em São Paulo.

Sabrina foi ao evento na companhia de seu marido, o ator Nicolas Prattes. Em uma das fotos compartilhadas, o casal aparece ao lado dos noivos e é possível ver o look dos recém-casados para a cerimônia. A apresentadora do Mais Você apostou em um look colorido, que foi feito com bordados de flores em tons de rosa e azul. O modelito da noiva combinou com a roupa do noivo, que se casou com um terno rosa.

Leia também: Famosos marcam presença no casamento civil de Ana Maria Braga e Fábio Arruda