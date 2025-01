BBB 25: Diego Hypolito expõe preocupação com a mãe após recado no Almoço do Anjo

No BBB 25, depois de vencerem a Prova do Anjo neste sábado, 25, os ginastas Diego Hypolito e Daniele Hypolito foram presenteados com um recado especial

Depois de vencerem a Prova do Anjo neste sábado, 25, os ginastas Diego Hypolito e Daniele Hypolito foram presenteados com um recado dos pais, do marido dela, Fábio Castro, de seu irmão mais velho, Edson e de um amigo. Contudo, a expressão da mãe causou preocupação no brother.

Enquanto Daniele se emocionava ao rever as pessoas próximas, Diego contou que estava preocupado. "A mamãe estava muito séria", disparou o ginasta, que foi confortado pela irmã. "Ela é séria fazendo vídeo, Di. A mãe não consegue gravar vídeo assim, ela é séria, não se preocupe", garantiu.

Os convidados par ao almoço do Anjo, Gracyanne Barbosa, Giovanna, Guilherme e Joselma, abraçaram os colegas de confinamento e tentaram amenizar a tensão. "Ela está séria por que é o jeitinho dela", opinou Delma. "É muito curtinho", completou Guilherme.

Mãe de Daniele Hypolito sofre com exclusão da filha no BBB 25

Geni Matias Hypolito, mãe dos ex-ginastas Daniele Hypolito e Diego Hypolito, confessou como se sente ao ver a exclusão e solidão da filha dentro e fora da casa do BBB 25. Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, a matriarca, que também tem como filho Edson Hypolito, conta que não conteve as lágrimas ao assistir um diálogo entre os irmãos no reality show da Globo.

"Ver a Dani passando por essa situação no BBB me parte o coração como mãe. Quem conhece a gente sabe que temos uma relação muito bonita. Eu sei que a Dany é uma pessoa tranquila, que prefere estar perto de quem ela confia e ama, e isso faz com que ela priorize muito a família: nós, os irmãos, o marido, a família do Fábio e alguns poucos amigos. Ela sempre escolheu qualidade em vez de quantidade nas relações dela", diz. Veja a entrevista completa!

Leia também: BBB 25: Big Fone é anulado e Maike sofre punição gravíssima. Veja quando vai tocar novamente