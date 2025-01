BBB 25: Diego Hypolito faz confissão sobre vida íntima: 'Não subia'

Durante a festa que rolou no BBB 25 Diego Hypolito conversou com Vitória Strada sobre sua vida íntima e fez uma confissão

A madrugada desta quinta-feira, 30, foi movimentada no BBB 25. Durante a festa que rolou na casa, Diego Hypolito conversou com Vitória Strada sobre sua vida sexual e contou que teve disfunção erétil antes de entrar na casa mais vigiada do país.

O medalhista olímpico contou para a atriz que precisa ter relações assim que sair do programa e explicou o motivo. "Gente, eu tava tão nervoso antes do programa que nada aconteceu por muito tempo. Eu entrei pensando 'put* que pariu'. Eu não conseguia. É horrível o que eu vou falar", disse ele.

"Agora fala, que eu sou curiosa", reagiu Vitória. Em seguida, Diego confessou: "O meu pinto não subia. Juro para você, o meu pinto não subia de jeito nenhum, meu nervosismo estava tão grande".

Veja como foi o momento:

Diego relata episódio de disfunção erétil antes de entrar no programa devido ao nervosismo com o reality: “O meu pinto não subia! Juro pra você. Meu pinto não subia de jeito nenhum. Meu nervosismo tava tão grande…”#BBB25pic.twitter.com/odnh3MiABx — Espiadinha #BBB25 (@canalespiadinha) January 30, 2025

Após beijo, Vilma fala do affair entre Diogo Almeida e Aline

E o primeiro beijo de Diogo Almeida e Aline no after do Show de Quarta também movimentou a casa. Após o momento, Maike conversou com Vilma, mãe e dupla do ator, sobre o romance no confinamento.

Durante o papo no jardim da casa, o representante comercial questionou: "A senhora faz muito gosto da sua nora? Ela é linda, né?". E Wilma opinou: "Faço! Não conheço ainda, mas aparentemente é gente boa. Eu bato palma para todas as noras que apareceram na minha vida. O relacionamento acaba, mas somos amigas. A gente mantém uma relação".

