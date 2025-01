BBB 25: Saiba quem venceu a Prova do Anjo

Uma dupla foi a vencedora da Prova do Anjo deste sábado, 25, no BBB 25, que exigiu memória e agilidade dos participantes

Na tarde deste sábado, 25, os participantes do BBB 25, da Globo, realizaram a Prova do Anjo. A dupla vencedora foi Diego Hypolito e Daniele Hypolito. Os dois conseguiram o menor tempo na disputa e ganharam o poder de dar a imunidade para uma dupla na noite de formação do paredão no próximo domingo.

Na prova, as duplas tiveram que executar duas etapas. Na primeira fase, uma das pessoas da dupla teve que decorar a ordem das teclas de um piano e apertá-las com os pés na ordem correta. Cada erro fazia eles receberem penalidades de tempo na próxima etapa.

Na segunda fase, o outro integrante da dupla teve que montar um sanduíche gigante. Ele pegou os ingredientes do lanche em uma caixa e teve que montar igual ao gabarito. O tempo de montagem do sanduíche foi cronometrado e somado com as penalidades da primeira etapa.

No final, a dupla mais rápida foi Diego e Daniele, que venceu a disputa. Depois de receberem o colar do Anjo, eles tiveram que escolher uma dupla para o castigo do monstro. A dupla escolhida foi Maike e Gabriel. Os castigados vão se vestir de Bambam e precisam carregar a boneca Maria Eugênia durante todo o tempo.

Diego Hypolito e Daniele Hypolito vencem a Prova do Anjo - Foto: Globo/ Fábio Rocha

Delma emociona Daniele com incentivo no BBB 25

Na madrugada desta sexta-feira, 24, a ginasta Daniele Hypolito chorou ao ser excluída por Camilla de uma roda de conversas no BBB 25, da Globo. Ela se afastou e chorou com o momento de tensão. Então, Delma deu o seu apoio para a atleta e fez questão de elogiar a atitude dela de apoiar um projeto social fora do confinamento.

Na conversa, Daniele desabafou ao falar que ninguém quer ouvir sobre a vida dela fora do reality show. Delma, por sua vez, disse para a colega pensar na importância dela para incentivar os sonhos das crianças com seu exemplo e com o projeto social que apoia; confira detalhes!

