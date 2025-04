BBB 25: Aprovado? Mãe de Renata comenta romance da filha com Maike

Mãe de Renata, do BBB 25, dona Eulália opinou sobre o envolvimento da filha com o brother Maike: 'Parece ser'

Após quase três meses de confinamento, Renata decidiu dar uma chance para Maike e beijou o colega pela primeira vez na reta final do BBB 25. Até o dia da eliminação do brother, ocorrida na noite de quinta-feira, 11, os dois seguiram grudados dentro da casa mais vigiada do país e demonstraram interesse recíproco no affair.

Maike, inclusive, chegou a revelar que deseja levar o romance para fora do programa e já fez planos de conhecer Fortaleza, cidade natal de Renata. Mas será que a família da bailarina aprova a relação?

Dona Eulália, mãe da bailarina, abriu o coração ao comentar sobre o envolvimento da filha com o paulistano e contou o que acha do brother. "A população estava o tempo todo criando essa expectativa [do beijo] e eu dizia: ‘Acalmem-se’. E aconteceu. Ele parece ser uma pessoa muito boa ", declarou ela em conversa com a ex-BBB Kerline.

A mãe de Renata ainda fez um breve desabafo a respeito dos ataques xenofóbicos que a bailarina tem sofrido nas redes sociais desde o início do programa devido ao sotaque. "Eu fiquei muito chocada, muito triste, fiquei mal mesmo. Fiquei até sem dormir", lamentou Eulália.

Vale lembrar que, recentemente, Rafael Saldanha, irmão de Renata, também comentou sobre o romance da sister com Maike. Segundo o rapaz, os familiares acreditam que Renata sabe o que é melhor para ela.

"Nesse ponto nós nunca impedimos nenhum relacionamento da Renata. Graças a Deus a Renata aprendeu muito com a nossa mãe e tem a cabeça no lugar quando o assunto é relacionamento. Ela já tem claro o que ela quer e sabe se posicionar quando necessário. Acreditamos na escolha dela", disse ele em entrevista ao site 'Splash'.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por KERLINE (@kerline)

Eliminado do BBB 25, Maike deixa recado para Renata

O BBB 25 chegou ao fim para Maike! O brother deixou o reality show da TV Globo na noite de quinta-feira, 10, com 49,12% dos votos do público, após enfrentar o 15º paredão da temporada. Fora do confinamento, o eliminado refletiu sobre seu comportamento com Renata dentro da casa mais vigiada do país e se desculpou novamente com a sister.

Por meio das redes sociais, Maike deixou um recado direcionado à bailarina. O comentário feito pelo brother aconteceu em uma publicação compartilhada pela equipe de Renata a respeito do ocorrido no dia anterior; confira mais detalhes!

Leia também: Maike comenta momento que quase resultou em expulsão no BBB 25: 'Assumo meu erro'