BBB 25: Quem sai hoje no paredão? Enquete aponta quem deve ser eliminado

Guilherme, Renata ou Delma? Disputa nas enquetes dos portais apontam que uma pessoa deve sair com rejeição no 17º paredão do BBB 25. Saiba quem é

Nesta terça-feira, 15, os telespectadores vão descobrir quem é o novo eliminado do BBB 25, da Globo. O paredão da rodada é disputado por Guilherme, Renata e Delma e as enquetes já apontam quem deve sair do reality show hoje.

As enquetes dos portais de notícias de celebridades mostram que a sogra, Delma, é a favorita para ser eliminada hoje. De acordo com a enquete no site CARAS Brasil, a dona Joselma, conhecida como Delma, é a favorito para sair hoje do Big Brother. Ela está com 54.40% dos votos dos leitores do site. O segundo lugar na votação ficou com Renata, que teve 38.26% dos votos, e Guilherme aparece em terceiro lugar com 7.34%.

O mesmo cenário é visto na enquete do site Notícias da TV. Por lá, Delma aparece em primeiro lugar com 57,31% dos votos do público. O segundo lugar é de Renata (36,47%) e o terceiro está com Guilherme (6,22%).

Porém, a enquete da coluna Play, do Jornal O Globo, mostra um empate técnico entre Renata e Delma. A enquete do portal exibiu Renata com 48,76% e Delma com 48,55%. Por sua vez, Guilherme surgiu por último, com apenas 2,69%.

A votação realizada pelo site UOL é liderada por Delma (53,60%), seguida por Renata (37,34%) e Guilherme (9,06%).

Vale destacar que a única votação válida para eliminar uma pessoa do BBB 25 acontece no site Gshow e o resultado é revelado apenas durante o programa ao vivo.

Relembre como foi a formação do paredão da rodada

Depois da prova do líder, os brothers e sisters formaram o 17º paredão da temporada. O líder João Pedro indicou Guilherme. "Eu sei que ele me colocaria também", disse ele. Logo depois, os participantes fizeram a votação no confessionário e a mais votada foi Renata. Na dinâmica da rodada, a segunda pessoa mais votada também foi emparedada e foi a Delma.

Com isso, o 17º paredão é disputado por Guilherme, Renata e Delma.

Saiba quem votou em quem:

Guilherme votou em Renata

Diego votou em Renata

Renata votou em Delma

Vitória votou em Renata

Delma votou em Renata

