BBB 25: Irmão de Renata opina sobre romance da sister com Maike

Irmão de Renata revelou se a família aprova o envolvimento da sister com Maike dentro do BBB 25: 'Ela sabe se posicionar'

Nos últimos dias, Renata decidiu dar uma chance para Maike e beijou o colega de confinamento pela primeira vez no BBB 25 durante uma das festas do reality show. Desde então, os dois não se desgrudaram mais e seguem juntos no dia a dia.

O brother, inclusive, revelou que deseja levar o romance para fora do programa e já fez planos de conhecer Fortaleza, cidade natal de Renata. Mas será que a família da bailarina aprova a relação?

Em entrevista ao site 'Splash', do UOL, Rafael Saldanha, irmão da sister, comentou sobre o envolvimento entre os dois participantes. Segundo o rapaz, os familiares acreditam que Renata sabe o que é melhor para ela.

" Nesse ponto nós nunca impedimos nenhum relacionamento da Renata . Graças a Deus a Renata aprendeu muito com a nossa mãe e tem a cabeça no lugar quando o assunto é relacionamento. Ela já tem claro o que ela quer e sabe se posicionar quando necessário. Acreditamos na escolha dela", declarou ele.

Rafael ainda comentou que a aproximação entre a irmã e Maike aconteceu de forma natural, uma vez que os dois já eram aliados de jogo. "A tensão do jogo faz com que todos busquem apoio e o Quarto Fantástico acabou acolhendo as meninas [Renata e Eva], após a situação com o quarto anos 50. O tempo de jogo e de convivência na casa ajudaram nessa aproximação e Maike se mostrou um grande aliado e amigo nesses momentos", disse.

O irmão de Renata ainda revelou que a família receberá Maike de braços abertos caso o brother desembarque em Fortaleza. " Sempre torcemos pela felicidade da Renata , então nós o receberíamos sim, com café, cuscuz e leite de coco e a alimentação saudável que só a Dona Eulália sabe fazer. Nosso jeito nordestino é de sempre receber bem, e receber com fartura, quem nos visita", concluiu Rafael Saldanha.

Ahhhh, Renata e Maike, vocês me pagam! 😍 De amorzinho na minha internet? No meu celular??? 🤧 #RedeBBB#BBB25pic.twitter.com/5Z5pQLpkwV — Multishow (@multishow) April 6, 2025

Maike surpreende Renata com declaração

A madrugada desta quinta-feira, 10, foi bastante agitada na casa do BBB 25! Apesar de não ter acontecido a festa de toda semana, a produção do reality show da TV Globo enviou um cooler para os 8 brothers que ainda estão no confinamento se divertirem.

Maike e Renata, que enfrentam o 15º paredão da edição, aproveitaram o momento de distração para trocarem beijos na área externa da casa. O paulistano, então, fez questão de reforçar para a bailarina o quanto gosta dela; confira mais detalhes!

Leia também: BBB 25: Maike recebe 'bronca' da produção após atitudes