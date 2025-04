BBB 25: Guilherme manda indireta para João Pedro no Queridômetro

O fisioterapeuta Guilherme, mesmo após conversa com o João Pedro, manda recado para o brother no Queridômetro do BBB 25; confira!

Climão entre os brothers! Nesta terça-feira, 15, todos os participantes do BBB 25 trocaram “corações” no Queridômetro, com exceção de um. Guilherme decidiu enviar um emoji diferente para João Pedro. O fisioterapeuta foi indicado ao 17º paredão pelo salva-vidas de rodeio, que é o líder da semana.

Guilherme resolveu enviar um recado para João Pedro ao deixar um "coração partido" no Queridômetro . O gesto veio mesmo após um bate-papo entre os dois, que aconteceu na madrugada de domingo, 13, logo após a formação do Paredão.

Na ocasião, Guilherme procurou João Pedro para questionar o motivo da indicação, dizendo que não esperava ser alvo do brother, já que, até então, não haviam tido desentendimentos no jogo.

João Pedro, por sua vez, justificou a escolha dizendo que a decisão foi baseada em critérios de afinidade e estratégia.

Confira a conversa entre Guilherme e João Pedro:

Renata desabafa sobre Paredão

Na tarde desta terça-feira, 15, Renata conversou com João Pedro, o líder do BBB 25, sobre o paredão desta noite. A bailarina está na berlinda e disputa a preferência do público para seguir no reality show contra Guilherme e Delma.

Durante o papo, a sister confessou que está apreensiva em lidar com duas torcidas. "Fico pensando nisso, eles dois juntos no Paredão. São duas torcidas. E querendo ou não do lado de lá eles pedem mais torcida, por que a gente é minoria", disse ela sobre a divisão de grupos na casa.

Ao ouvir a colega de confinamento, João Pedro discorda: "Não existe isso não, o jogo é individual", rebateu o irmão de João Gabriel. Após um longo silêncio, a bailarina diz que entende, mas mesmo assim fica preocupada.

