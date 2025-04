Rodrigo Santoro posta foto com Owen Wilson nos bastidores de novo filme

O ator Rodrigo Santoro chamou a atenção dos seguidores ao posar com o astro Owen Wilson nos bastidores das gravações do filme 'Runner'

Rodrigo Santoro usou as redes sociais nesta terça-feira, 15, para compartilhar algumas fotos dos bastidores das gravações de seu novo filme internacional.

O ator brasileiro está no elenco de Runner, e chamou a atenção ao posar ao lado do astro Owen Wilson. Além disso, o artista mostrou outras imagens do set de filmagens. "Bons momentos nos bastidores de #Runner. Que alegria trabalhar rodeado de pessoas incríveis!", escreveu o artista na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas celebraram o novo trabalho de Santoro. "Rodrigo & Owen Wilson! Que dupla", disse um seguidor. "Que orgulho ver um brasileiro fazendo sucesso no cinema internacional!!! Parabéns!", comentou outro. "Sucesso sempre, você merece pelo talento e pela competência", afirmou uma fã.

Segundo o site "Omelete", Santoro será o vilão do filme Runner, estrelado por Alan Ritchson. A trama gira em torno de um entregador que tem a missão de transportar um órgão até uma menina de 7 anos, mas um traficante entra na disputa, reivindicando-o. O longa, que tem direção de Scott Waugh e é produzido por Mark Fasano e Jeffrey Greenstein, está sendo rodado na Austrália.

Confira:

Rodrigo Santoro se declara em aniversário da esposa

O ator Rodrigo Santoro usou as redes sociais para publicar uma bela homenagem de aniversário à esposa, a atriz Mel Fronckowiak, que completou 37 anos de vida. Em seu perfil oficial no Instagram, Rodrigo abriu um álbum de fotos e vídeos inéditos de momentos marcantes dos dois, incluindo um registro raro de Mel com as duas filhas do casal, Nina e Cora, de costas.

"Comemorar o seu aniversário é celebrar a nossa história e o desejo de viver ao teu lado colecionando memórias com a nossa família. Te amo e te admiro, cada vez mais", declarou o artista na legenda da postagem direcionada a Mel Fronckowiak. Veja a publicação!

