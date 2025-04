Como está Preta Gil? Internada há 14 dias, cantora segue sem previsão de alta

Preta Gil foi transferida em UTI aérea para São Paulo no dia 6 e segue o tratamento contra o câncer; equipe atualizou seu estado nesta quarta, 15

A cantora Preta Gil foi transferida em uma UTI aérea para um hospital em São Paulo no último dia 6, onde já realiza tratamento contra o câncer, a fim de dar continuidade aos cuidados que estava recebendo no Rio de Janeiro desde o dia 1 deste mês. E nesta terça-feira, 15, a equipe dela contou como ela está.

De acordo com o site Quem, a equipe da artista contou que ela está melhor, mas ainda não tem previsão de alta. Recentemente, a apresentadora Bela Gil compartilhou mais um clique de Preta Gil no hospital rodeada de pessoas queridas.

Ivete Sangalo fala sobre o estado de saúde de Preta Gil

Durante um show em São Paulo, a cantora Ivete Sangalo falou sobre a saúde de Preta Gil."Ela é uma das pessoas mais potentes que eu conheço. E a nossa potência a gente mostra no momento mais delicado das nossas vidas. Mas sabe o que é melhor? Ela está vencendo. Cada dia que passa ela vence mais. Ela está ótima! Está no hospital finalizando um negócio dos antibióticos, que tem ficar no hospital", disse Ivete.

E complementou "Mas ela está insana. Ela está a ponto de enlouquecer os médicos. E eu gosto assim. E contrariando a tudo e a todos. Preta Gil, a gente te ama meu amor. Ela confia e para quem confia o resultado é sempre o sucesso, graças a Deus."

Já em recente entrevista à 'Veja', Gilberto explicou que a possibilidade do tratamento experimental fora do país não está totalmente certa. "Não está definido que ela vá. Está dependendo da avaliação dos laboratórios, um em Nova York e o outro em Los Angeles", declarou o veterano.

