Flávia Viana tem reação alérgica antes do casamento: 'Está doendo'

A atriz Flávia Viana apareceu em suas redes sociais com uma alergia no rosto antes do casamento de Jakelyne Oliveira e Mariano

Flávia Viana - Foto: Reprodução/Instagram