BBB 25: Renata abre o jogo sobre romance com Maike: 'Depois que a Eva saiu'

Em conversa com Maike, Renata brincou sobre o motivo de ter iniciado o romance com o colega somente na reta final do BBB 25

Os participantes Renata e Maike estão aproveitando bastante os últimos dias de BBB 25! Após passar quase a temporada inteira demonstrando interesse na sister, o paulistano conseguiu conquistá-la e os dois finalmente deram o primeiro beijo dentro do confinamento.

Na tarde desta terça-feira, 8, o novo casal da edição conversou sobre o romance e a bailarina explicou que, por escolha, decidiu focar somente no jogo durante os primeiros meses. Maike, por sua vez, brincou que Eva, melhor amiga de Renata, a impedia de se envolver com ele.

A sister ainda revelou que encarava os flertes do colega somente como brincadeira. "É que eu acho que antes também, pelo menos da minha parte, eu levava na brincadeira", declarou Renata. "Eu já falava de ti, tudo no tempo certo… Levava na brincadeira", disse Maike.

"Mas era sério, tu falava e eu sempre achava que você estava 'frescando', tanto que não desenrolou porque...", acrescentou a bailarina, sendo interrompida pelo brother antes de finalizar o comentário. "A Eva não deixava", divertiu-se o líder da semana.

Em seguida, Renata admitiu que a amiga chegou a aconselhá-la sobre a situação. "A Eva até falou 'não, amiga' por causa disso, do foco. Porque eu ficava pensando 'minha cabeça já está zoando' com coisas daqui, imagina eu ter que dividir a atenção com isso. Eu vinha muito focada nisso. Como eu também não estava pensando muito nisso, é tanta coisa aqui dentro para se preocupar, escolha suas batalhas. Depois que a Eva saiu… ", disse ela, caindo na risada.

"Eu fiquei pensando nesse negócio do jogo, aí nessa altura do campeonato o Brasil já me conhece, não tem muito o que… Aí eu resolvi dar uma chance para a minha princesa 'Mika', que ela estava lá resistente. Todo dia ela ia lá regar a plantinha, até que a florzinha cresceu", finalizou a sister.

Renata chora após embate com brother

O Sincerão de segunda-feira, 7, rendeu bastante assunto entre os brothers do BBB 25. Após a dinâmica, Renata e Vinicius conversaram sobre as informações obtidas pela sister na 'Vitrine do Seu Fifi', realizada no último mês em um shopping no Rio de Janeiro.

Durante o bate-papo, Vinicius se mostrou chateado ao afirmar que Renata não o procurou para conversar assim que retornou para o confinamento. Depois dos esclarecimentos, a bailarina seguiu para o Apê do Líder com Maike e caiu no choro ao desabafar sobre a situação; confira detalhes!

Leia também: BBB 25: Vinicius lamenta conflito com Renata: 'Acha que tem a verdade'