Casamento de Mariano e Jakelyne: Veja os looks dos famosos convidados

Celebridades escolhem looks deslumbrantes para o casamento de Mariano e Jakelyne no interior de São Paulo. Veja as fotos

Chegou o grande dia do casamento do cantor Mariano com a influencer e Miss Brasil 2014 Jakelyne Oliveira. Nesta terça-feira, 15, os dois oficializam a união em uma fazenda na região de Itatiba, no interior de São Paulo, com a presença de cerca de 250 convidados, incluindo celebridades. Tanto que os famosos já estão chegando ao local do casamento e exibem seus looks deslumbrantes.

A ex-BBB e médica Amanda Meirelles escolheu um vestido vermelho elegante para prestigiar os noivos. Por sua vez, Flávia Viana chegou ao evento com um vestido lilás elegante e posou ao lado do marido, Marcelo Zangrandi. Enquanto isso, o cantor Munhoz usou uma camisa branca com gravata borboleta e suspensório.

Veja as fotos abaixo:

Munhoz e Dafne - Foto: Leo Franco / AgNews

Amanda Meirelles - Foto: Leo Franco / AgNews

Marcelo Zangrandi e Flávia Viana - Foto: Leo Franco / AgNews

Paula Mattos - Foto: Leo Franco / AgNews

Raissa Barbosa - Foto: Leo Franco / AgNews

Andressa e Lipe Ribeiro - Foto: Leo Franco / AgNews

Guilherme e Benuto com suas amadas - Foto: Leo Franco / AgNews

Jakelyne Oliveira entrega menu inusitado de seu casamento

Em abril deste ano, Jakelyne Oliveira e Mariano irão oficializar a união em uma cerimônia na Fazenda Santa Bárbara, em Itatiba, no interior de São Paulo. Com os preparativos a mil, o casal que se formou durante A Fazenda 12 têm se dedicado a escolher os mínimos detalhes do casamento.

Em entrevista à CARAS Brasil, a modelo confessou que o menu do evento contará com um doce inusitado: uma mistura de farinha láctea. O motivo? Os dois dividiram o prato inúmeras vezes no reality show da Record; confira mais detalhes!

