Daniele Hypolito revela próximos passos após BBB 25: 'Um dos meus maiores desejos'

Em entrevista à CARAS Brasil, Daniele Hypolito conta como tem sido voltar à realidade após o BBB e recorda seu maior desafio no confinamento

Desde que saiu da casa mais vigiada do Brasil, Daniele Hypolito (40) vem equilibrando seu tempo entre digerir tudo o que viveu e se dedicar para novos sonhos. Sem acompanhar muito do BBB 25, a ex-ginasta afirma estar focada em seu principal objetivo: se tornar uma apresentadora esportiva.

"Quero aproveitar os próximos meses para me preparar e estudar", conta Daniele Hypolito , em entrevista à CARAS Brasil. "[Vou] abraçar todas as oportunidades que surgirem e me dedicar bastante, me preparar mesmo, para que em um futuro próximo eu consiga realizar um dos meus maiores desejos: ser uma apresentadora esportiva."

A ex-BBB explica que tem tentado não assistir tantos conteúdos do programa, apesar de ter precisado ver e reagir sobre alguns acontecimentos. Agora, seu foco está em cumprir a agenda lotada e aproveitar os momentos de folga ao lado dos pais, cachorros e do marido, Fábio Castro.

Leia também: Fora do BBB 25, Daniele Hypolito mostra momento emocionante com a mãe: 'Dinheiro não compra'

"São muitos compromissos, mas sempre que consigo uma folguinha, corro pra ver meus pais. Meu marido e meu irmão têm me acompanhado nos compromissos, e também fico grudadinha nos nossos cachorros. É bom demais poder sentir esse aconchego de casa."

Daniele também recorda seu maior desafio durante a passagem pelo programa, e conta que, apesar de já ter enfrentado situações parecidas ao longo da carreira, não foi fácil no confinamento. "Mesmo já estando acostumada a ficar com pouco contato durante as concentrações para competições, passar todo esse tempo sem nenhum contato com o mundo externo e com a minha família foi bem difícil."

"Além disso, é um jogo que exige muitos embates, e eu sou uma pessoa que não gosta de rotular ou dar adjetivos para os outros, sabe? De tentar definir alguém com uma palavra só. Já fizeram muito isso comigo ao longo da minha carreira, e isso sempre me deixou mal", completa.

A ex-ginasta foi eliminada no 13º Paredão da temporada, já na dinâmica de modo turbo. Ela saiu do jogo com 50,37% dos votos do público, deixando o irmão Diego Hypolito(38) na disputa pelo prêmio milionário da edição.

Leia mais em: Por que Daniele Hypolito parou de competir? Ex-atleta se aposentou com 37 anos

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE DANIELE HYPOLITO EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: