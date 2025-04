Nepotudo? Em entrevista recente, Rafaella Justus foi sincera ao falar sobre como se sente por ser reconhecida como uma 'nepo baby'

Nesta terça-feira, 15, Rafaella Justus brilhou no podcast PodDelas e esbanjou carisma ao longo da entrevista. Durante o bate-papo, a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus falou, com bom humor, sobre como lida com o rótulo de nepo baby.

"Além de ser nepo baby, eu me considero nepo tudo, né? Sou nepo filha, nepo neta", brincou ela, fazendo referência à avó famosa, Helô Pinheiro, a eterna Garota de Ipanema.

Ainda durante a entrevista, Rafa falou sobre o carinho que recebe por ser filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus. "Nasci da consequência do trabalho dos meus pais. Amo estar nesse meio, receber o amor diário das pessoas até na rua, quando vêm pedir foto. Esse amor vai além. Tem a expectativa de eu ser algo, mas eu falo que sou a Rafa, independente de rótulo e etiquetas", declarou a influenciadora.

Vindo da expressão “nepotismo”, o termo nepo baby é um usado para se referir a filhos de pessoas famosas que também seguem carreira no meio artístico ou da mídia, muitas vezes já chegando ao estrelato com a ajuda da fama e influência da família.

Rotina

Filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus, de 15 anos, está acostumada a se dividir entre as casas dos pais. Ela é filha de pais separados desde que era bem pequena e sempre dividiu sua rotina entre os dois. Em entrevista ao podcast PodDelas, a loira contou como é a divisão de sua guarda.

A guarda de Rafa é compartilhada entre os pais e era bem dividida quando ela era criança. A jovem contou que passava 3 dias da semana na casa de um deles e 2 dias + final de semana na casa do outro. Hoje em dia, como ela já é adolescente, a divisão está mais flexível.

"Agora eu fico um final de semana com cada, às vezes com as amigas também. Na semana, eu sou livre para escolher. Às vezes eu vou para a casa do meu pai quando não quero jantar sozinha [na segunda-feira - quando a mãe faz curso de culinária durante a noite]. E às vezes fico sozinha em casa porque é bom, mas eu vou escolhendo. No jantar dos filhos [por parte de pai], eu durmo na casa do meu pai para facilitar”, afirmou ela.

Inclusive, Rafaella destacou que tem uma ótima relação com o padrasto, César Tralli, e com a madrasta, Ana Paula Siebert. "Eu me dou muito bem com a Paula e o Cesar. Ela é a minha mãe do coração e ele é meu pai do coração. A gente tem uma relação linda”, afirmou.

