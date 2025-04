Arquiteta e empresária, Priscila Torres se destaca na legalização de imóveis

Priscila Torres sabia desde muito cedo o que queria da vida. Aos 13 anos, já alimentava o sonho de ser arquiteta e de ter seu próprio escritório. "Sempre fui muito preocupada com o meu futuro. Mesmo estudando em escola pública, me dediquei muito aos estudos dentro das possibilidades que eu tinha", relembra.

O caminho não foi simples. Antes de ingressar na faculdade, precisou trabalhar para juntar recursos. Apenas aos 23 anos conseguiu iniciar o curso de Arquitetura e Urbanismo e, mesmo durante a graduação, enfrentou desafios financeiros e estruturais da profissão.

"A Arquitetura é uma profissão cara. Precisei fazer freelas desde muito jovem para conseguir me manter. Comecei a trabalhar com projetos técnicos por conta de cursos de AutoCAD que fiz antes da faculdade. Foi assim que consegui pagar os estudos", conta. A formação foi concluída em 2011, mas, seis meses antes da colação de grau, Priscila já havia fundado a Conceitual Arquitetura.

A empresa surgiu inicialmente como uma solução emergencial após a arquiteta ser desligada do emprego em que atuava como pessoa jurídica. Grávida do primeiro filho e sem possibilidade de ser contratada sob regime CLT, ela decidiu investir na própria experiência. "Meu primeiro cliente veio até mim, e a partir dali tudo aconteceu. Foi um chamado. Algo que eu chamo de propósito", reflete.

A escolha pela regularização imobiliária

A partir da vivência em três escritórios de arquitetura e consultoria, Priscila passou a se especializar na área de regularização de imóveis. Trata-se de um segmento que exige não apenas conhecimento arquitetônico, mas também domínio sobre leis municipais, estaduais e federais, além de um olhar atento para questões técnicas e sociais. "Essa é uma área que poucos arquitetos querem seguir, porque é bem mais burocrática. Mas eu me identifiquei. A regularização exige estudo contínuo, porque a legislação muda o tempo todo", explica.

A Conceitual Arquitetura oferece um amplo portfólio de serviços ligados à regularização de edificações e licenciamento. Atua desde a emissão de alvarás de funcionamento até aprovação de projetos junto a órgãos públicos, passando por licenças sanitárias, ambientais, acessibilidade, laudos técnicos, serviços cartorários e o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). "Nosso trabalho é garantir que o imóvel esteja seguro e legalizado. Imóvel regular é imóvel seguro", reforça.

O desafio começa desde a escolha do local onde uma empresa pretende se instalar. É comum que clientes procurem o escritório após já terem alugado ou comprado um imóvel, sem ter certeza de que o espaço pode ser regularizado. "Sempre orientamos que a viabilidade seja feita antes da assinatura de contrato. Já vimos casos em que não havia como regularizar, o que causa prejuízos enormes para o empresário", relata.

Equipe, expansão e impacto social

A equipe da Conceitual Arquitetura vem se destacando ao longo dos anos pela capacidade de oferecer soluções técnicas bem estruturadas para os mais diversos desafios ligados à legalização documental em todo o país. Com experiência sólida e resultados comprovados, o grupo atua de forma estratégica para contribuir com os objetivos de cada cliente, sempre com foco em segurança, viabilidade e conformidade legal.

Formado por arquitetos, engenheiros, administradores, advogados e consultores especializados, o time atua de maneira integrada, oferecendo uma visão ampla e fundamentada sobre cada etapa do processo. Essa diversidade técnica permite abordar questões complexas com profundidade, buscando alternativas viáveis mesmo em cenários desafiadores.

A relação com os clientes é pautada pela escuta ativa e pelo compromisso com soluções personalizadas, construídas a partir da compreensão real das necessidades de cada projeto. O objetivo é garantir clareza, confiança e previsibilidade em todas as etapas, traduzindo a burocracia em processos acessíveis e bem conduzidos.

Ao lidar com um setor tão técnico, Priscila aposta na humanização como um dos pilares de seu trabalho. Isso se reflete tanto no atendimento ao cliente quanto na gestão da equipe. "Nós nos esforçamos constantemente por apresentar exemplos concretos, com transparência e oferecer uma consultoria que realmente seja clara. O cliente precisa confiar em nós, e isso só acontece com responsabilidade e comunicação efetiva", destaca.

A equipe da Conceitual funciona hoje em regime majoritariamente remoto, com colaboradores espalhados por vários estados do país, como Rio de Janeiro, Bahia e Alagoas. A mudança para o home office, implementada durante a pandemia, trouxe mais produtividade, qualidade de vida e redução de custos. "Conseguimos contratar pessoas capacitadas independentemente da localização. Hoje temos uma estrutura eficiente, metas claras e uma cultura forte de reconhecimento. O colaborador sabe que pode crescer aqui dentro", comenta.

A meritocracia interna também é um diferencial. Muitos dos atuais gerentes começaram como estagiários, a exemplo do gerente atual da empresa, Marcos Paulo, hoje formado em Direito. Priscila valoriza esse processo de formação, que também viveu. "Passei por estágios e sei como é difícil conseguir uma primeira oportunidade. Hoje faço questão de oferecer esse espaço para os jovens profissionais", afirma.

Com mais de 40 colaboradores e mais de 8 mil processos bem-sucedidos, a Conceitual segue crescendo de forma planejada. Além da matriz em São Paulo, a empresa já possui filiais no Rio de Janeiro e na Bahia, e estuda novas unidades em regiões como Pernambuco, onde a legislação local impõe maiores desafios. "Nosso critério para abrir uma nova filial é justamente a dificuldade que encontramos para atuar na região. Onde o processo é mais complexo, faz sentido ter uma estrutura própria", explica.

A atuação da empresa também chega a locais remotos, com atendimento em regiões isoladas do país. Esse tipo de operação revela não apenas a abrangência da Conceitual, mas também sua capacidade técnica e logística de adaptar os serviços à realidade de cada cliente.

Além disso, a empresa vem investindo em tecnologia de gestão, como o sistema Docket, que organiza prazos, documentos e etapas de cada processo. "Nosso foco é sempre dar ao cliente previsibilidade, segurança e agilidade", pontua.

Outro ponto que merece destaque é a forma como a Conceitual se posiciona nas redes sociais, especialmente no LinkedIn e Instagram. A empresa evita conteúdos genéricos e prioriza exemplos concretos de atuação, reforçando a credibilidade. "Recebemos prêmios importantes recentemente, mas nosso objetivo nas redes é ser uma fonte confiável de informação sobre regularização", comenta.

A preocupação com responsabilidade social e sustentabilidade também orienta os rumos da empresa. Para Priscila, mais do que emitir licenças e garantir conformidade legal, o papel da Conceitual é oferecer suporte para que empreendedores cresçam de forma estruturada, evitando riscos e prejuízos. "Regularização não é um custo, é um investimento. Além de evitar multas e interdições, um imóvel regularizado tem mais credibilidade, valor e segurança", pontua.

Com reconhecimentos como o Prêmio Excelência em Qualidade Brasil e certificações em ESG, a arquiteta vê o futuro com os pés no chão e o olhar na expansão. "Não adianta atender muitos clientes e perder qualidade. A gente acredita que cada cliente deve se sentir único. E isso só acontece com um trabalho sério, técnico e humano", conclui.

Instagram: @priscila_pptores | @conceitualconsultoria

Site: https://conceitualarquitetura.com.br