Vale Tudo: Fátima arma para acabar com namoro de Solange e Afonso

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Fátima arma com César para acabar com o namoro de Solange e Afonso; veja o que ela vai aprontar

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Maria de Fátima (Bella Campos) não vai sossegar até conseguir acabar com o namoro de Solange (Alice Wegamann) e de Afonso (Humberto Carrão). Após inúmeras tentativas de chamar a atenção do bilionário, a vilã resolverá jogar mais sujo.

Com a ajuda de César (Cauã Reymond), ela vai armar contra a "amiga", com quem divide moradia. Na cena prevista para o dia 24, a moça, que deseja ser rica a qualquer custo, contratará um hacker para acessar o computador da publicitária e roubar um trabalho dela para ela não conseguir viajar com o namorado.

Solange entrará em desespero ao notar que seu projeto sumiu do computador e chamará um técnico. "É como se tivesse passado um vendaval no sistema", analisará o profissional. "Mas o arquivo apareceu?", questionará Fátima, cínica. "Não. Eu fiz tudo que podia. Sinto muito...", falará o profissional.

A ruiva ficará muito chateada com a situação. "Calma, Sô, também, é só uma viagem de final de semana. Vamos botar as coisas do tamanho que elas têm", consolará Sardinha (Lucas Leto). "Vai explicar isso pro Afonso", dirá a vítima da vilã.

Logo em seguida, o bilionário chegará para buscá-la. "Oi. Eu ia dizer 'bom dia', mas já vi que o dia não está bom. O que houve?", perguntará ele, ao ver a expressão triste da amada. Solange então dará a notícia de que não poderá viajar e ele ficará irritado.

O casal então terá uma briga e a publicitária lembrará que tem uma cópia impressa do projeto na agência. Maria de Fátima então se oferece para buscar e joga algumas páginas do documento no vão do elevador.

É bom lembrar que a megera, na primeira versão da novela, roubou Afonso de Solange. Nos últimos capítulos, a alpinista social já demonstrou um pouco de interesse no herdeiro ao perguntar quem era o namorado da amiga e saber que ele é o filho de Odete Roitman (Débora Bloch).

