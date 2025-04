Leticia Cazarré revela que passou por cirurgia e atualiza estado de saúde

A influenciadora digital e stylist Leticia Cazarré usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre sua saúde e contou que passou por uma cirurgia

A influenciadora digital e stylist Leticia Cazarré usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre sua saúde. Nesta sexta-feira, 11, ela contou que passou por uma cirurgia bem-sucedida e que está recebendo os cuidados de uma amiga durante a recuperação.

"Fiz uma cirurgia e correu tudo bem, graças a Deus! Que grande graça é poder ser acolhida por amigos carinhosos e generosos. E não existe ninguém que faça isso melhor do que minha amiga/irmã Esther Collet Biselli", escreveu ela ao mostrar detalhes da recepção. No entanto, ela não entrou em detalhes acerca do procedimento.

Post de Letícia Cazarré no Instagram

Leticia lembra decisão que tomou para preservar casamento com Juliano Cazarré

Recentemente, Leticia Cazarré lembrou uma decisão importante que tomou em prol de seu casamento com o ator Juliano Cazarré. Em um vídeo compartilhado, ela contou que pediu demissão de seu emprego para se mudar para outra cidade com o marido, que havia conseguido um novo trabalho.

"Há 10 anos eu tomei uma decisão que podia custar o meu casamento. Eu precisava escolher: continuava no meu concurso público, uma vaga que tinha sido super difícil de conquistar; ou eu pedia demissão e me mudava para uma outra cidade para acompanhar meu marido em um trabalho novo", iniciou ela.

Em seguida, ela contou que foi difícil tomar a decisão, já que estava satisfeita com seu salário e sua carga horária. Apesar disso, optou por priorizar a família. "Eu me demiti, mudei de área, comecei a estudar moda, trabalhei nas maiores revistas do Brasil, criei a minha própria revista, viajei pelo mundo, fiquei feliz, continuei casada e a gente teve mais filhos. E lá se vão 16 anos juntos". Veja o relato completo.

Leia também: Letícia Cazarré mostra detalhes da festa de aniversário do filho