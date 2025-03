BBB 25: Vilma recebe alerta sobre acusação contra brother: 'Acabou'

Em conversa com outra sister, Vilma foi aconselhada a não insistir na acusação contra Vinicius dentro do BBB 25; entenda

O embate entre Vilma e Vinicius no BBB 25 segue sendo o principal assunto entre os brothers do reality show. Durante a formação do 12º paredão, ocorrida na noite de domingo, 30, a mãe de Diogo Almeida afirmou que o adversário a teria chamado de 'velha sonsa' dentro do programa.

Já na manhã desta segunda-feira, 31, dona Vilma foi aconselhada por Renata, responsável por trazer a informação da 'Vitrine do Seu Fifi', a não insistir na acusação contra o rival. De acordo com a bailarina, ela não chegou a ver a suposta fala de Vinicius, que foi repassada pelo público.

Ao longo da conversa, Renata ainda mencionou as informações que chegaram até ela. "Esse negócio, quando eu cheguei lá, várias pessoas falaram isso. 'Ah ela [Aline] tem ciúmes de ti com Diogo'. Ficaram falando isso, várias vezes. Aí quando chegou sua família, eles foram e falaram 'cuidado com Aline, não é confiável'", iniciou a sister.

"Diogo estava chateado, e eles me mostraram Diogo chateado no bate-papo com o eliminado. Isso eu vi vídeo. [...] Aí, agora faz sentido! Mas o negócio do [‘velha sonsa’]... como eu não vi vídeo, mesmo que a pessoa que falou seja uma pessoa que não me daria uma informação, mas é melhor... Vamos trabalhar com o que a gente tem", completou a bailarina.

"É, mas eu já joguei, porque eu tinha que falar, e acabou", declarou Vilma. "Acabou. Lá fora, se ele falou em algum momento, brincando ou não, o Brasil sabe. Já viu", reforçou Renata. "Mas eu tinha que falar, faltava isso pra falar. Nem me incomodou, mas tive que falar", concluiu a sister.

Vinicius se choca com acusação de sister

Clima tenso entre os brothers! Após a formação do 12º paredão, alguns participantes se reuniram para conversar sobre os próximos passos do jogo. Vinicius, que está na berlinda da semana, repercutiu o discurso de defesa de Vilma durante a edição ao vivo de domingo, 30.

Em conversa com outros colegas, o emparedado mencionou o momento em que a mãe de Diogo Almeida afirmou que o baiano a teria chamado de 'velha sonsa'. "Gente, estou chocado. [...] Quando foi que eu chamei ela de velha sonsa?", iniciou Vinicius; confira mais detalhes!

