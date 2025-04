Especialista revela por que Manu Gavassi se afastou da fama após maternidade: 'Pressão'

Manu Gavassi se afastou das redes sociais após a maternidade e psicanalista analisa o que está por trás do silêncio da cantora

A chegada da primeira filha de Manu Gavassi, no dia 4 de abril, marcou uma nova fase na vida da cantora. Discreta por natureza, a artista surpreendeu ao reduzir ainda mais sua exposição nas redes sociais desde a gravidez. Mas o que está por trás dessa escolha de se afastar dos holofotes logo após o nascimento da bebê?

Para entender melhor esse comportamento, a CARAS Brasil conversou com a psicanalista Cintia Castro, que analisou o momento vivido por Manu.

O que leva uma mãe famosa a buscar o silêncio?

Segundo a especialista, o puerpério, período após o nascimento do bebê, é marcado por uma avalanche de sentimentos. Entre o amor intenso e a alegria, também surgem medos, inseguranças e a necessidade de proteger a si mesma e o bebê.

"Logo após trazer uma nova vida ao mundo, muitas mulheres se encontram em um turbilhão de emoções. O nascimento de um bebê é um momento repleto de alegria, mas também pode ser acompanhado de inseguranças e estresse. A pressão para ser uma mãe perfeita, somada às expectativas sociais e à constante comparação nas redes sociais, pode se tornar opressiva. É nesse cenário que a decisão de Manu Gavassi de se afastar das plataformas digitais pode ser vista como um ato de autocuidado e amor-próprio", explicou a psicanalista.

Para Cintia Castro, esse distanciamento não só ajuda Manu a preservar sua saúde mental, como também inspira outras mulheres a fazerem o mesmo."Ao diminuir sua exposição nas redes sociais, Manu não apenas prioriza seu bem-estar emocional, mas também mostra a centenas de milhares de suas seguidoras que é normal desconectar-se e colocar a saúde mental em primeiro lugar. Esse afastamento pode proporcionar um espaço seguro para que ela se ajuste a essa nova fase da vida, permitindo-se sentir e processar todas as emoções que acompanham a maternidade", afirmou.

Como a superexposição pode afetar a saúde mental das mães?

As redes sociais muitas vezes reforçam padrões inatingíveis de maternidade perfeita, o que pode agravar sentimentos de insuficiência.

"Vivemos em um mundo onde as redes sociais muitas vezes intensificam a ansiedade e o sentimento de inadequação. Ao fazer uma pausa, uma mãe pode realmente focar no que importa: a conexão com seu bebê, a descoberta desse novo papel e a recuperação física e emocional que o pós-parto exige. Esse tempo fora do ciclo incessante de postagens e likes pode ajudar a reduzir a pressão e a ansiedade, promovendo uma mente mais clara e um ambiente mais tranquilo para a criança", ressaltou.

A psicanalista destaca que o resguardo emocional é essencial durante o puerpério. "O período logo após o nascimento de um filho é considerado um tempo mágico, mas também é um dos momentos mais desafiadores na vida de uma mulher. Durante essas semanas preciosas, a mãe enfrenta uma montanha-russa de emoções que incluem alegria, amor, ansiedade e, às vezes, o medo do desconhecido. Nesse contexto, é vital que ela encontre um espaço que permita a ela se reconectar consigo mesma e com seu bebê, livre das incessantes comparações e das exigências sociais que as redes sociais podem impor", apontou.

Se desconectar das redes é um ato de coragem para as mamães?

Para a especialista, esse afastamento é mais do que uma escolha momentânea, é um gesto poderoso de proteção emocional. "Ao repartir essa experiência, Manu transmite uma mensagem poderosa: o cuidado consigo mesma não é um luxo, mas uma necessidade", destacou.

Ela ainda lembra que o período pós-parto exige um ambiente acolhedor e respeitoso, que permita à mãe viver a maternidade de maneira verdadeira e sem julgamentos.

"Respeitar esse desejo de isolamento e privacidade é uma forma de empoderamento. A maternidade é uma jornada singular e íntima, e cada mulher merece a liberdade de vivê-la da maneira que escolher, em seu próprio ritmo e no seu espaço", concluiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Manu Gavassi (@manugavassi)

Leia também: 'Mais coruja do que nunca': pai de Manu Gavassi fala sobre saúde da filha e neta