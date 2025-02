BBB 25: Vinicius rebate acusação de brother: 'Pessoa sonsa'

Em conversa com Aline, o brother Vinicius soube que outro participante do BBB 25 o acusou de chamar uma sister de 'insignificante'

Ao que tudo indica, Vitória Strada e Camilla não são as únicas sisters que possuem embate no BBB 25. Na tarde desta terça-feira, 25, Vinicius rebateu a acusação de Diogo Almeida, que alegou ter ouvido o brother chamando a mãe, Vilma, de 'insignificante'.

A revelação foi feita para Aline durante uma conversa com a ex-policial militar em um dos quartos. Logo após o papo, a sister procurou Vinicius para saber se o amigo realmente tinha falado sobre dona Vilma.

"Não. Nunca", garantiu o brother. "Eu sei. Foi como ela entendeu, e o bonitão do Diogo disse que já escutou você dizer que ela era insignificante", declarou Aline. Em seguida, Vinicius reforçou que nunca usou o adjetivo contra a mãe do ator.

"Mesmo se tivesse tido oportunidade, eu não falaria. Ainda que tivesse a oportunidade de falar, não existiu esse momento para sair isso da minha boca. Como é que ele ouviu eu falando isso para a mãe dele?", questionou o promotor de eventos.

Aline, então, garantiu ao amigo que buscaria saber em qual momento Diogo Almeida o escutou se referindo a Vilma como 'insignificante'. "Se ele ficar a vontade para te dizer… Só queria te perguntar isso mesmo, para ficar em paz. Porque pessoa sonsa, mentirosa, com 40 anos, me dá raiva. Não tenho paciência para gente sonsa", disparou Vinicius, por fim.

Aline conta para Vinícius sobre conversa que teve com Vilma e Diogo Almeida 👀 #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/L3XlYpP7ya — Big Brother Brasil (@bbb) February 25, 2025

Diogo Almeida alerta Vilma sobre sister

Enquanto relaxam durante uma ação na área externa da casa do BBB 25 nesta terça-feira, 25, Vilma conta para Diogo Almeida que Aline pediu para conversar com ela.

"Se você me vir conversando com ela, não fui eu, não. Ela que quer falar comigo", justificou ela ao filho, ressaltando que ouvirá a policial militar, mas também vai falar. Após ouvir a mãe, o ator fez um alerta sobre uma possível "intenção" da baiana, já que os dois estão no paredão desta semana; confira detalhes!

Leia também: BBB 25: Camilla cita preocupação com 'cancelamento': 'Não é igual'