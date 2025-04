Filha de Graciele e Zezé esbanja carisma ao surgir com look fofo; veja

Quem aguenta? Filha de Graciele e Zezé esbanja fofura ao surgir usando conjuntinho rosa combinando com laço; veja as carinhas da bebê

A filha de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda, Clara Lacerda Camargo, de três meses, encantou em mais uma aparição na rede social da mãe. Nesta sexta-feira, 11, a influenciadora digital postou uma montagem com fotos da pequena e a menina explodiu o fofurômetro com mais um de seus looks.

Usando um conjuntinho rosa, combinando com laço na cabeça, a herdeira caçula do sertanejo esbanjou todo seu charme. Dando sorrisinhos e fazendo várias carinhas, Clara mais uma vez deixou a mamãe e seus seguidores babando.

Para quem acompanha Graciele Lacerda, sabe que ela posta diariamente os looks da bebê. Nos últimos dias, a empresária exibiu um tênis personalizado com o nome da filha. Pela primeira vez, ela colocou o tipo de calçado.

Ainda nesta terça-feira, 08, a famosa encantou ao mostrar Clara usando uma roupa verde e dando uma "piscadinha". Já no domingo, 06, a influenciadora se impressionou com a beleza da filha. Na ocasião, ela fotografou o rosto da menina bem de perto e mostrou os grandes cílios da bebê.

Graciele Lacerda já perdeu cerca de 11 kg

Após mais de um mês da chegada de Clara, Graciele Lacerda já tinha perdido 11 kg seguindo uma alimentação saudável e respeitando seu momento . Segundo Mariana Laperrière, nutricionista da famosa, o emagrecimento é um processo individual, dependendo de vários fatores como hormônios, atividade física, sono e alimentação.

A nutricionista ainda contou que o foco principal da paciente no momento não é voltar ao peso de antes da gravidez. "A recuperação ocorre de forma gradual e progressiva e já está super evoluída principalmente para Graciele que tem 44 anos. Em um mês ela lá já perdeu 11kg . O foco agora cuidar dela e da Clara além de curtir esse momento único, que passa muito rápido e que foi muito aguardado. Com a continuidade da amamentação e mantendo uma alimentação equilibrada, ela naturalmente atingirá o peso que tinha antes da gestação", falou. Saiba mais da dieta de Graciele Lacerda aqui!