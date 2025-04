Médica explica como funciona o emagrecedor injetável: ‘Não é uma solução mágica’

Jojo Todynho, Luiza Possi, Whoopi Goldberg e mais celebridades já fizeram uso de medicamentos emagrecedores injetáveis. Saiba o que são, para que servem e como ter sucesso no tratamento

As injeções para emagrecer conquistaram as celebridades nos últimos anos por causa dos resultados positivos na perda de peso. Porém, as intervenções farmacológicas precisam de acompanhamento médico e também de outras atitudes para alcançar o resultado esperado, como alimentação saudável e exercícios físicos. Pensando nisso, a CARAS Brasil conversou com Dra. Luciana Maluf (CRM: 113.699), dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, para entender os detalhes dos medicamentos emagrecedores injetáveis.

Ao longo dos anos, várias famosas já declararam que fizeram o uso de medicamentos para emagrecer, como Jojo Todynho, Luiza Possi e Whoopi Goldberg. A cantora Jojo Todynho fez uso das injeções para emagrecer no início do seu processo de perda de peso, antes de realizar a cirurgia bariátrica. A atriz Whoopi Goldberg disse que usou medicamentos para perder peso quando passou de 130 kg e gostou do efeito em seu corpo. Por sua vez, Luiza Possi recorreu ao tratamento com medicamentos após engordar 25 kg na gravidez. “Depois da medicação, até os dias atuais, sempre mantive minha dieta comendo pouco, evitando doces e refeições à noite. E quando parei o álcool, emagreci realmente muito. Assumir as responsabilidades adultas é fundamental nesse processo”, disse ela.

Confira abaixo o texto da Dra. Luciana Maluf com os detalhes sobre o que são os medicamentos emagrecedores injetáveis, as recomendações médicas e os objetivos do tratamento:

Os emagrecedores injetáveis foram desenvolvidos para auxiliar no tratamento da obesidade e no controle do peso em pessoas que enfrentam dificuldades em emagrecer, especialmente quando mudanças no estilo de vida, como dieta e exercício físico, não são suficientes. O desenvolvimento desses produtos visa, principalmente, oferecer uma alternativa terapêutica eficaz para indivíduos com obesidade mórbida ou com dificuldades metabólicas relacionadas ao peso, como no caso do diabetes tipo 2 . As injeções normalmente são semanais, feitas no tecido gorduroso, aplicadas no abdome (barriga), nos flancos ou na parte posterior braço.

Os medicamentos mais conhecidos são a semaglutida (conhecido como Ozempic® e WEgovy®). Conhecida como agonista do GLP-1, ela ganhou popularidade devido aos resultados promissores em estudos clínicos, demonstrando eficácia na perda e no controle do peso. Ela age no cérebro, promovendo a sensação de saciedade e ajudando a reduzir o apetite. Já, a tirzepatida (Mounjaro, previsto para chegar no Brasil ainda este ano), princípio ativo agonista dos dois receptores GLP-1 e GIP, vem com a promessa de ser superior aos anteriores.

Atualmente, eles estão sendo muito usados para um emagrecimento de pessoas sem sobrepeso e que queiram perder poucos quilos.

Todos os pacientes devem sempre ser acompanhados por um médico durante todo o tratamento, pois, podem apresentar efeitos colaterais dessas medicações, como náuseas, vômitos, tonturas e problemas digestivos. Além disso, é fundamental que o paciente siga um plano alimentar saudável e pratique exercícios físicos, pois os emagrecedores injetáveis não são uma solução mágica, mas sim uma ferramenta adicional no processo de emagrecimento. A supervisão médica contínua é essencial para garantir a segurança e a eficácia do tratamento .

O desenvolvimento desses tratamentos, portanto, tem como objetivo:

1 - Ajudar na perda de peso em pessoas com dificuldades para emagrecer através de métodos tradicionais (dieta e exercício).

2 - Reduzir o risco de doenças associadas à obesidade, como doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e hipertensão.

3 - Oferecer um tratamento complementar para aqueles que já tentaram outras abordagens sem sucesso, sendo uma opção adicional para pacientes que necessitam de apoio médico especializado.

4 - Melhorar a qualidade de vida das pessoas com excesso de peso, que muitas vezes enfrentam dificuldades físicas e emocionais devido ao peso elevado.

Em resumo, os emagrecedores injetáveis foram desenvolvidos com o objetivo de aumentar as opções terapêuticas para o tratamento da obesidade, buscando melhorar a saúde e o bem-estar das pessoas que enfrentam dificuldades em perder peso. Eles são usados como uma ferramenta adicional no tratamento, não como uma solução única, e o intuito é uma mudança global no estilo de vida do paciente, pensando na sua longevidade e no seu bem-estar.

Leia também: Após cirurgia de Nadja Haddad, cirurgião explica como identificar e tratar a diástase abdominal