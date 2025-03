BBB 25: Vinicius se choca com acusação de sister: 'Sempre tive respeito'

Após a formação de mais um paredão no BBB 25, Vinicius repercutiu o comentário de uma sister contra ele em seu discurso de defesa

Clima tenso entre os brothers! Após a formação do 12º paredão, alguns participantes se reuniram para conversar sobre os próximos passos do jogo. Vinicius, que está na berlinda da semana, repercutiu o discurso de defesa de Vilma durante a edição ao vivo de domingo, 30.

Em conversa com outros colegas, o emparedado mencionou o momento em que a mãe de Diogo Almeida afirmou que o baiano a teria chamado de 'velha sonsa'. "Gente, estou chocado. [...] Quando foi que eu chamei ela de velha sonsa?", iniciou Vinicius.

"Sempre tive o maior respeito por ela... o que é que acontece quando vocês começam a falar dela? 'Gente, para de falar. Não é necessário'", continuou. Vitória Strada, que estava presente na conversa, perguntou de onde Vilma teria tirado a informação.

"Renata que disse para ela. Ela nunca me disse isso. [...] Pode ter sido informação que Renata trouxe para ela [da Vitrine], já que estava lá fora. Se isso aconteceu, distorceram, porque isso não saiu da minha boca", declarou Vinicius, por fim.

Para quem não acompanhou, Vilma, que também está emparedada e teve direito a um contragolpe, justificou sua escolha em Vinicius ao mencionar a suposta fala do brother: "Ele sempre me chama de mentirosa e amanhã eu vou ganhar nariz [no Queridômetro]. Mas ele me chamou de velha sonsa, eu não tenho resposta para ele agora, mas depois eu vou falar que o sonso é ele. Mentiroso, covarde, falso e tudo. E eu puxo ele".

💬 Vinícius sobre comentário de Vilma: "Talvez podem ser as informações que Renata trouxe pra ela [...]. Se isso aconteceu, distorceram. Porque isso não saiu da minha boca. Chamar ela de velha sonsa?" #BBB25#RedeBBB

