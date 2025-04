Ary Mirelle encanta ao mostrar rostinho do segundo filho com João Gomes

Esposa do cantor João Gomes, Ary Mirelle compartilhou uma nova imagem de ultrassom do filho caçula; casal está à espera de Joaquim

Ary Mirelle está radiante desde que descobriu a segunda gravidez! Casada com o cantor João Gomes, a influenciadora digital está à espera de Joaquim, filho caçula do casal. Os dois já são pais de Jorge, de 1 ano.

Na tarde de quinta-feira, 10, Ary compartilhou com o público um novo registro especial do bebê, feito durante um exame de ultrassom. Na imagem, é possível ver o rostinho do caçula do casal.

Além do ultrassom do filho, a influenciadora ainda publicou uma sequência de fotos mostrando o look escolhido para a consulta. Esbanjando beleza, a esposa de João Gomes apostou em um vestido branco de alças e uma bolsa de grife da mesma cor.

A peça, inclusive, deixou a barriguinha de grávida de Ary Mirelle em evidência. "Várias fotinhos do dia de hoje, mas a última tem muito amor! Hoje foi dia de ver ele", escreveu a mamãe coruja na legenda da postagem.

Encantados com o registro do bebê, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas à Ary nos comentários. "Parece com a mamãe", declarou uma seguidora. "Outra cópia do João", brincou outra. "Deus abençoe o Joaquim com muita saúde!", desejou uma terceira.

Confira o rostinho do filho caçula de João Gomes e Ary Mirelle:

Ary Mirelle mostra ultrassom do segundo filho - Foto: Reprodução / Instagram

Por que Ary Mirelle passou por cirurgia na segunda gravidez?

Grávida do segundo filho, a influenciadora digital Ary Mirelle passou recentemente por uma cerclagem, procedimento cirúrgico que dá pontos no colo do útero para evitar uma abertura prematura durante a gravidez. Após receber alta hospitalar, ela usou as redes sociais para explicar por que precisou passar pela intervenção médica.

Mãe de Jorge, de 1 ano, ela está à espera de mais um menino, que se chamará Joaquim, e é fruto de seu relacionamento com o cantor João Gomes. "Deixa eu explicar a vocês sobre isso. Eu posso ter dez gravidezes e, nas dez, eu vou ter que fazer isso. É porque o meu colo do útero não aguenta uma gravidez, e eu já tinha falado isso aqui para vocês", iniciou ela; confira mais detalhes!

