BBB 25: Vitória Strada cai no choro ao fazer desabafo: 'Foi difícil'

No BBB 25, da Globo, a sister Vitória Strada conversou com Diego Hypolito no Quarto Anos 50 e caiu no choro ao fazer um desabafo

A reta final do BBB 25, da TV Globo, tem mexido com as emoções dos brothers. Durante a madrugada desta sexta-feira, 11, a sister Vitória Strada conversou com Diego Hypolito no Quarto Anos 50 e caiu no choro ao desabafar sobre sua trajetória ao longo do programa.

"Estou pensando em tanta coisa que a gente passou aqui dentro. Estou pensando em como eu estou grata de estar aqui e no quanto foi difícil", declarou Vitória Strada. "É um misto de gratidão e muito cansaço ao mesmo tempo. Muita coisa", complementou ela.

A atriz também comentou como o Big Brother Brasil mexe com o emocional dos participantes o tempo todo. Em meio ao desabafo, Diego Hypolito tentou consolar a amiga. "Eu tenho orgulho de você, olha quanta coisa que você superou", afirmou o ginasta.

Ainda durante a madrugada, a sister Renata conversou com Vitória Strada a respeito do comportamento polêmico de Maike na noite anterior e disse acreditar que a cena pode ter repercutido de forma negativa entre o público. Veja como foi a conversa entre as sisters!

Vitória Strada e Diego Hypolito relembram trajetória no reality

Na madrugada da última segunda-feira, 7, Diego Hypolito e Vitória Strada bateram um papo no Quarto Anos 50 enquanto enfrentavam juntos o 14º Paredão da temporada. Durante a conversa, a atriz refletiu sobre sua jornada no programa.

"Sabe quando a pessoa tem uma sobrevida? Está muito mal, aí, de repente, a pessoa fica muito bem, mas ela morre? Eu estava pensando se essa minha liderança não foi isso. (...) Era para eu ter meus últimos momentos comendo no VIP e terça-feira eu vou embora", analisou Vitória Strada.

