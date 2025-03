BBB 25: Eva se irrita com brother após cobrança: 'Não enche o saco'

Não gostou! A sister Eva se estranhou com outro brother do BBB 25 após ser cobrada por 'passar muito tempo' no Raio-X diário

O clima ficou tenso entre Eva e João Pedro no BBB 25! Na tarde desta terça-feira, 11, após conversarem sobre os últimos acontecimentos da casa mais vigiada do país, a sister acabou se estranhando com o goiano após ser cobrada por ‘demorar muito’ no Raio-X diário.

Tudo começou quando João Gabriel, irmão gêmeo de João Pedro, comentou que Eva estaria brava com o brother após ele afirmar que a sister teria passado muito tempo no confessionário. A bailarina, por sua vez, negou que tenha ficado com raiva e rebateu a acusação do colega de confinamento.

"Demorou quatro minutos certinho", declarou João Pedro. "Vou demorar dez, se achar ruim", retrucou Eva. O brother, então, ressaltou que toda a casa pode ser punida caso as regras da dinâmica sejam descumpridas. "Se a gente for para o Tá Com Nada não vai falar nada para mim não. Se falar você vai escutar até...", disparou ele.

"Vocês acordaram com vontade de me encher o saco. Não fico regulando nada de ninguém aqui. Odeio que me regulem. Quando a gente for para o Tá Com Nada você pode me questionar. Agora não. Que saco! Não enche o saco de ninguém por nada. Não encha o meu também. Demorou quatro minutos, então você fica lá na frente regulando o tempo de todo mundo. [...] É porque eu fico lá olhando para o teto, esperando o tempo passar mesmo", disse Eva, por fim.

João Pedro critica comportamento de sister

Na noite de segunda-feira, 10, Thamiris se reuniu com os brothers do Quarto Fantástico e falou sobre sua conversa com Vitória Strada. A nutricionista ouviu a justificativa da atriz sobre ter votado nela na formação do paredão deste domingo, 9.

"Se ela votou em você, é porque ela quer que você saia", comentou Maike. "Me dá ódio ficar justificando voto. Se eu voto é porque eu quero que saia, se colocar alvo é porque eu quero que saia", disparou João Pedro, que aproveitou para falar sobre Daniele Hypolito.

"Diego e Dani ficam de abracinho com todo mundo. Hoje ela me abraçou, me deu vontade de falar para ela assim: 'Uai, ontem você descansou os braços, né, hoje você volta a abraçar'. Porque de domingo ela não abraça ninguém, só de segunda a sábado. Dia de votação não abraça ninguém", desabafou o salva-vidas de rodeio.

