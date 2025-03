BBB 25: João Pedro e Eva reclamam de sister: 'Dona da razão'

João Pedro e Eva conversaram com os integrantes do Quarto Fantástico e reclamaram sobre o comportamento de uma sister do BBB 25

No Quarto Fantástico, na madrugada desta terça-feira, 11, os participantes do BBB 25 repercutiram o Sincerão desta segunda-feira, 10. Durante o papo, João Pedro, Vilma, Eva e Renata falaram sobre o comportamento de Aline no jogo.

A bailarina começou questionando uma fala da policial militar sobre ela durante a dinâmica, e Eva comenta. "Mas ela falou: 'Você é mentirosa para uma, você é falsa para outra, você é hipócrita para mim'. Todo mundo é tudo, ela não é nada. Ela é a dona da razão", disparou a sister.

"Ela é a perfeitona", ironizou João Pedro. Renata ainda falou sobre um comentário de Aline envolvendo Diogo Almeida: "Ela falando o negócio do Diogo: 'Ah porque todo mundo merece uma segunda chance'. Menos eu, né!? Porque quando eu fui conversar com ela: 'Não, porque estou com bloqueio'. O bloqueio é só com quem ela quer. Com quem ela não quer, ela dá a régua que ela quer. Então, não reclame quando alguém questionar", falou. O goiano, então, reclamou da convivência difícil com a sister no BBB 25.

Vale lembrar que Aline, Thamiris e Vinícius estão do paredão e disputam a referência do público para seguirem no jogo.

João Pedro critica comportamento de sister

Na noite desta segunda-fiera, 10, Thamiris se reuniu com os brothers do Quarto Fantástico e falou sobre sua conversa com Vitória Strada. A nutricionista ouviu a justificativa da atriz sobre ter votado nela na formação do paredão deste domingo, 9.

"Se ela votou em você, é porque ela quer que você saia", comentou Maike. "Me dá ódio ficar justificando voto. Se eu voto é porque eu quero que saia, se colocar alvo é porque eu quero que saia", disparou João Pedro, que aproveitou para falar sobre Daniele Hypolito. Confira o que ele disse!

