BBB 25: Aline critica sister após embate: 'A hipocrisia acontece a todo momento'

Durante uma conversa com Guilherme e Vinícius, Aline falou sobre sua relação com uma sister do BBB 25 após uma nova discussão no Sincerão

Na madrugada desta terça-feira, 11, Aline conversou com Guilherme e Vinícius no Quarto Anos 50 sobre sua relação com Gracyanne Barbosa no BBB 25 após discutir com a sister no Sincerão.

"Não tem mais o que ficar remoendo", disparou a policial militar, que em seguida falou sobre a musa fitness cobrá-la no atrito que ela teve com Diogo Almeida, e comparou com uma situação que a sister acompanhou a discussão acalorada entre Camilla e Vitória Strada.

"Por que ela me cobrou ter ido conversar com ela sobre a discussão com Diogo se, naquele momento, eu também estava passando por um monte de coisa, meu coração estava aflito, minha cabeça cheia de coisa? [...] Eu ia procurar Gra [Gracyanne] para saber de uma discussão que ela teve com Diogo sendo que eu estava tentando resolver outras coisas? Então, a mesma justificativa que ela usou, servia para mim, e ela me penalizou pela mesma atitude que ela teve", disparou a baiana.

Depois, Aline ressaltou que que era um atrito entre a famosa e o seu então affair, e que ela não tinha relação com a treta entre eles: "Eu nem sabia o teor", comentou ela, lembrando que chegou a perguntou para Diogo sobre como foi a discussão e se ele tinha gritado com a ex-mulher de Belo.

"Não ia tomar partido disso naquele momento. A mesma justificativa que ela deu, eu dou também. Eu não tinha como saber procurar o problema dos outros, sendo que eu estava cheia de problema na cabeça. A hipocrisia acontece a todo momento. As pessoas não querem ser questionadas, mas me questionam por isso, por aquilo", afirmou.

Vale lembrar que Aline chamou Gracyanne no Sincerão e criticou atitudes da musa fitness. "Ela em momento nenhum teve a capacidade de assumir alguns posicionamentos e falas aqui dentro", disse ela, comentando sobre o fato dela não assumir as falas reveladas pelo RoBBB Seu Fifi mesmo após ser questionada. "Eu trabalho em cima da verdade, além de me expor e falar o que eu penso. Acho que tem outras pessoas aqui que estão fazendo valer mais, botando a cara a tapa como eu", acrescentou.

Guilherme surpreende com conselho para Aline

O clima ficou tenso entre Aline e Gracyanne Barbosa durante o Sincerão desta segunda-feira, 10, no BBB 25, da Globo. Após a dinâmica, Guilherme e Vinícius conversaram com a policial militar no Quarto Anos 50. E o fisioterapeuta deu um conselho para a colega de confinamento.

"Você tem que ouvir. Aí é um conselho: isso é uma coisa que a gente não vê só no Sincerão (...) a sensação que eu tenho é que, às vezes, não está nem entrando nada no seu ouvido, porque você está falando o tempo todo. Ninguém consegue conversar desse jeito", disparou ele. Saiba mais!

Leia também:BBB 25: Renata analisa conflito com sister e desabafa: 'Quer estar certa'