Camilla defende Thamiris após eliminação do BBB 25: 'Talvez ela tenha caído na disputa errada'

Em entrevista à CARAS Brasil, Camilla fala sobre a eliminação da irmã, Thamiris, do BBB 25 e revela como está após o reality

Eliminada do BBB 25 na semana passada, a trancista Camilla Maia (34) assistiu Thamiris (33) deixar o reality na terça-feira, 11, com 61,73% dos votos. Em entrevista à CARAS Brasil, ela fala sobre a trajetória após sair da casa mais vigiada do Brasil e defende a irmã: "Talvez ela tenha caída na disputada errada".

A ex-BBB revela que já se encontrou com Thamiris, mas não tiveram muito tempo para conversar, pois a irmã está com uma agenda cheia de compromissos após o reality. A trancista defende a passagem da sister no BBB 25.

"Ela teve erros e acertos, como qualquer participante, mas acredito que conseguiu se mostrar de verdade e viveu intensamente todas as dinâmicas do programa. Aqui fora, a beleza dela ficou ainda mais evidente, e eu me diverti muito com o apelido que ela ganhou: a famosa 'namoradinha do Brasil'!", declara.

Camilla foi eliminada com 94,67% dos votos, atingindo o recorde de rejeição da temporada. Thamiris também saiu com uma porcentagem alta. Ela afirma que os números foram impactantes no primeiro momento, mas agora está recebendo bastante apoio.

"Sobre a porcentagem, claro que foi algo que me impactou, mas, felizmente, o carinho do público tem sido muito maior. No caso da Thamiris, ela também saiu com uma porcentagem alta, mas acho que foi mais uma questão de paredão do que de rejeição. Talvez ela tenha caído na disputa errada", reflete.

A artista confessa os acontecimentos após deixar o BBB 25: "Eu consegui separar o jogo da vida real, mas usarei os pontos negativos para uma autoanálise e até mesmo para crescimento futuro", finaliza a ex-BBB Camilla Maia.

