BBB 25: Renata revela para Eva alerta que recebeu sobre os gêmeos

Após voltar para a casa do BBB 25, Renata contou o alerta que recebeu na Vitrine do Seu Fifi sobre os gêmeos João Gabriel e João Pedro

Na tarde desta sexta-feira, 14, Renata conversou com Eva e contou para a amiga um alerta que recebeu na Vitrine do Seu Fifi sobre os gêmeos João Gabriel e João Pedro.

A bailarina revelou que algumas pessoas que foram ao shopping que ela estava durante a dinâmica e a aconselharam a se afastar dos irmãos. A sister, então, disse a amiga a fisioterapeuta que elas precisam se afastar deles.

"Já tinha cortado desde que a dona Delma falou, tu sabe?", contou Eva. "O que foi que ela falou que até hoje eu não sei?", perguntou Renata. "Ela falou que parecia que eu seduzia os meninos para me beneficiar no jogo. Juro, ela usou essa palavra. Eu falei 'como é, dona Delma?", explicou a sister.

E continuou: "Eu falei que não, que os meninos são como se fossem meus amigos, irmãos. Que eu tinha esse carinho, mas não tinha essa maldade. Aí ela: 'Não, depois eu percebi que não tinha nada a ver'. E eu dei uma cortada na brincadeira dos meninos", contou. "E outra, quem é mais assim é o João Pedro, só que lá fora as pessoas não dissociam os gêmeos, é global", explicou a sister.

Mais cedo, no Quarto Fantástico, Renata contou para Eva e Vilma sobre a situação de João Gabriel e João Pedro com o público. "Eles estão supermal lá fora. [...] Muita gente falou 'se separa dos gêmeos', mas eu falei: 'A gente vai precisar deles para votar'. Tudo que aconteceu lá eu vou desabafar com vocês, para que vocês fiquem cientes do que está acontecendo, para a gente saber escolher nossos votos e saber nossas escolhas. Mas ficar alerta por causa disso", informou.

João Gabriel se explica após Renata expor informação

Após voltar para a casado BBB 25 na manhã desta sexta-feira, 14, Renata decidiu contar algumas informações que ouviu enquanto estava na Vitrine do Seu Fifi. A sister, então, expôs que ficou sabendo que foi chamada de "interesseira" e que sua aproximação com alguns brothers foi para ganhar a pulseira VIP.

João Pedro quis entender a situação, e a bailarina explicou o que ouviu. "Maike dizendo que queria dar o VIP para mim, porque fiquei na prova um tempão. [...] [Você] disse que eu era interesseira, que só estava me unindo a vocês por causa de VIP", revelou. João Gabriel, que teria feito o comentário, questionou: "Você ouviu, com a minha voz?", perguntou. A sister negou. Saiba mais!

