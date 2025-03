Prova do Anjo no BBB 25: Saiba qual brother venceu a competição

Os brothers do BBB 25 disputaram mais uma Prova do Anjo na tarde deste sábado, 15; saiba quem ganhou e quem está no Monstro

Os brothers do BBB 25 disputaram mais uma Prova do Anjo na tarde deste sábado, 15. Desta vez, a disputa exigiu sorte e estratégia dos participantes, que realizaram um desafio de tabuleiro com surpresas que podiam facilitar ou dificultar o caminho até a final.

O grande campeão da atividade foi João Gabriel , que disputou a prova com oito adversários: Delma, Maike, Daniele Hypolito, Vilma, Diego Hypolito, João Pedro e Vinicius.

Além de ganhar o Almoço do Anjo e um recado especial dos familiares, o brother poderá imunizar um aliado de jogo na formação do próximo paredão do reality show, que acontece ao vivo no domingo, 16.

Vale lembrar que, na noite de sexta-feira, 14, Guilherme, líder da semana, colocou Gracyanne Barbosa, João Gabriel, Maike, Eva, João Pedro e Renata na Mira do Líder. A bailarina, porém, não poderá ser votada para a berlinda, uma vez que voltou imune da Vitrine do Seu Fifi - os brothers, no entanto, ainda não sabem da informação.

O goiano ainda escolheu Aline para cumprir o Castigo do Monstro, denominado de 'Monstro da Repescagem'. "O meu embate aqui é com ela. E eu não podia escolher outra pessoa", justificou João Gabriel.

Como será a dinâmica da semana no BBB 25?

Na noite de domingo, 16, acontece a formação do paredão triplo: Renata está imune por causa da Vitrine do Seu Fifi; o Anjo vai imunizar uma pessoa; o líder empareda uma pessoa; os dois mais votados pela casa vão para o paredão; o indicado pelo líder faz o contragolpe entre os que sobraram na Mira do Líder; o dono do Poder Curinga tira uma pessoa da prova bate-volta; 2 pessoas jogam a prova bate-volta e uma se salva. Na terça-feira, 18, uma pessoa será eliminada do reality show.

