BBB 25: Saiba quem Guilherme colocou na Mira do Líder

Líder da semana, Guilherme escolheu seis pessoas para colocar a pulseira e uma delas será indicada ao paredão no domingo, 16

Na noite desta sexta-feira, 14, o líder Guilherme colocou seis pessoas na Mira do Líder do BBB 25, da Globo. No próximo domingo, 16, ele terá que indicar uma dessas pessoas ao nono paredão da temporada.

Em sua decisão, o brother colocou as pulseiras em Gracyanne Barbosa, João Gabriel, Maike, Eva, Renata e João Pedro. Os participantes ainda não sabem que a bailarina está imune após retornar da Vitrine do Seu Fifi.

Confira as justificativas de Guilherme:

Gracyanne Barbosa: "O que a gente fala aqui a gente tem que cumprir", disse ele, relembrando que no Castigo do Monstro havia dito que miraria no Quarto Nordeste, onde restou apenas a sister.

João Gabriel: "Na Festa de Vitória, eu o vi como outra pessoa", comentou o líder, citando que o brother está sempre alegre, mas quando fica irritado fica "chutando as coisas" e xingando.

Maike, Eva, renata e João Pedro: questão de prioridades.

Guilherme se tornou o líder da semana após vencer uma prova que exigia pensamento lógico e rápido dos participantes. Na dinâmica, os brothers ficaram em cabines individuais com um celular na mão e a produção mostrava uma lista de compras a cada rodada. A missão deles era acertar o valor total da lista de compras. Vencia a rodada quem acertasse o palpite mais próximo do preço verdadeiro da lista.

O vencedor da rodada poderia eliminar uma pessoa entre os 3 últimos colocados. Na última rodada, o fisioterapeuta disputou a liderança com Delma, sua sogra. Ele acertou o valor mais próximo da lista e venceu a prova.

Saiba como será a dinâmica da semana no BBB 25:

Neste sábado, 15, os brothers disputam a Prova do Anjo. No domingo, 16, acontece a formação do paredão triplo: Renata está imune por causa da Vitrine do Seu Fifi; o Anjo vai imunizar uma pessoa; o líder empareda uma pessoa; os dois mais votados pela casa vão para o paredão; o indicado pelo líder faz o contragolpe entre os que sobraram na Mira do Líder; o dono do Poder Curinga tira uma pessoa da prova bate-volta; 2 pessoas jogam a prova bate-volta e uma se salva. Na terça-feira, 18, uma pessoa será eliminada do reality show.

Vale lembrar que Vinícius arrematou o Poder Curinga da semana. Ele usou todas as estalecas que tinha para conseguir ser o campeão do leilão. Com o seu lance de 2.610 estalecas, ele comprou o Poder Direto.

