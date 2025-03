BBB 25: João Pedro critica comportamento de sister: 'Não abraça ninguém'

"De domingo ela não abraça ninguém, só de segunda a sábado", comentou João Pedro ao criticar o comportamento de uma sister no BBB 25

Na noite desta segunda-fiera, 10, Thamiris se reuniu com os brothers do Quarto Fantástico e falou sobre sua conversa com Vitória Strada. A nutricionista ouviu a justificativa da atriz sobre ter votado nela na formação do paredão deste domingo, 9.

"Se ela votou em você, é porque ela quer que você saia", comentou Maike. "Me dá ódio ficar justificando voto. Se eu voto é porque eu quero que saia, se colocar alvo é porque eu quero que saia", disparou João Pedro, que aproveitou para falar sobre Daniele Hypolito.

"Diego e Dani ficam de abracinho com todo mundo. Hoje ela me abraçou, me deu vontade de falar para ela assim: 'Uai, ontem você descansou os braços, né, hoje você volta a abraçar'. Porque de domingo ela não abraça ninguém, só de segunda a sábado. Dia de votação não abraça ninguém", desabafou o salva-vidas de rodeio.

Em seguida, o irmão de João Gabriel confessou que está incomodado com os demais participantes do reality show. "Eu estou por aqui com esse povo, estou para ficar só nós aqui", finalizou o goiano.

Vale lembrar que Thamiris disputa a preferência do público para seguir no BBB 25 contra Aline e Vinícius.

Thamiris planeja tática para se sair bem no Sincerão

No paredão, Thamiris começou a se preparar para o seu discurso no Sincerão desta segunda-feira, 10. A sister, que enfrenta Aline e Vinícius no paredão, confessou para Maike que está pensando nas palavras que vai usar para apontar a policial militar e Vitória Strada na dinâmica.

A nutricionista soube através do líder da semana que recebeu voto da atriz, o que a deixou bastante chateada. "Tem que ser bem pensado. As pessoas aqui fazem tudo muito bem pensado para jogar mais à frente", opinou a sister. Saiba mais!

