BBB 25: Diogo Almeida faz alerta para Vilma: 'É importante'

A madrugada desta quarta-feira, 29, foi movimentada no BBB 25. Após a eliminação da dupla Edilberto e Raissa, Diogo Almeida e sua mãe, Vilma, conversaram sobre o jogo no Apê do Líder e o ator fez um alerta sobre a estratégia deles no jogo.

"[Temos] que conseguir ter qualidade no tempo que a gente está aqui, e estar dentro do jogo. Eu falo com você às vezes: 'Não fica só aí na cozinha, vai para a roda, vai trocar com a galera'. É importante que você esteja por dentro", aconselhou Diogo.

Em seguida, Diogo relembrou o o discurso de Tadeu Schmidt durante a Eliminação desta terça-feira, 28, e analisou que "foi um recado para todo mundo". "Tem pessoas aqui que não estão se posicionando em nada. Estão só na sombra", refletiu.

Já em conversa no Quarto Nordeste, Vitória Strada, Mateus e Giovanna criticaram a atitude de Diego Hypolito em revelar as estratégias do grupo para o ator Diogo Almeida. "Eu achei muito ruim. Dá motivo para votarmos neles semana que vem, e sem eu me sentir mal. Isso para mim é desleal", declarou Vitória. "Na minha visão, eu voto neles semana que vem", disse Mateus. "Por mim também", concordou a atriz.

Quando será o próximo Big Fone no BBB 25?

O apresentador Tadeu Schmidt anunciou que o Big Fone vai tocar na quarta-feira, 29, logo após o programa Mais Você, da Globo. Quem atender vai ganhar um almoço especial e poderá chamar mais duas duplas. Porém, o que os participantes não vão saber é que o almoço inteiro será transmitido na sala de estar para os outros brothers.

Com isso, tudo o que for conversado entre os aliados no almoço, os outros brothers vão saber de tudo. Portanto, a dinâmica promete causar confusão entre os participantes.

