BBB 24: Próximo Big Fone promete causar 'fogo no parquinho'. Saiba como será

Tadeu Schmidt surpreende ao anunciar Big Fone com dinâmica inédita que promete causar confusão entre os participantes

Na noite desta terça-feira, 28, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou quando o Big Fone vai tocar novamente no BBB 25. Desta vez, a dinâmica é inédita no reality show e promete causar ‘fogo no parquinho’ entre os participantes por causa de um ‘segredo’.

O comunicador contou que o Big Fone vai tocar na quarta-feira, 29, logo após o programa Mais Você, da Globo. Quem atender vai ganhar um almoço especial e poderá chamar mais duas duplas. Porém, o que os participantes não vão saber é que o almoço inteiro será transmitido na sala de estar para os outros brothers. Com isso, tudo o que for conversado entre os aliados no almoço, os outros brothers vão saber de tudo. Portanto, a dinâmica promete causar confusão entre os participantes.

"Vai começar uma semana insana no BBB 25. Hoje teremos a última eliminação em dupla. Amanhã, o Big Fone vai tocar de novo. A pessoa que atender vai ganhar um almoço especial para curtir com sua dupla. Melhor ainda, os dois vão poder chamar mais duas duplas para ir com eles. Só que essas três duplas não vão apenas almoçar juntas, elas vão tomar decisões que vão atingir outras pessoas da casa”, disse ele.

E completou: "O que elas não sabem é que o almoço inteiro vai ser transmitido para todo mundo no telão da sala, com áudio e vídeo. Imagina o furdunço quando voltarem para a casa! Essas três duplas vão ter que decidir quem, entre elas, que fica imune. O Big Fone vai tocar amanhã logo após o Mais Você”.

Previsões para o BBB 25

O reality show BBB 25 estreia no dia 13 de Janeiro sob o comando de Tadeu Schmidt e promete muitas emoções ao ter os participantes confinados em duplas. Antes da estreia do programa, que tal saber quais são as previsões dos astros para o programa? Confira abaixo!

A astróloga Daniela Tomasi, do Personare, contou ao site Gshow sobre o que os telespectadores podem esperar do Big Brother Brasil em 2025. Ela contou que o signo de Libra vai influenciar as parcerias dos participantes ao longo do jogo. "Nesta edição, Lilith está em Libra no Ascendente, mostrando que manter a figura de 'bonzinho' não vai durar muito tempo. Na Astrologia e na Mitologia, Lilith é expulsa do paraíso. Com Lilith em Libra no Ascendente, podem acontecer eliminações inesperadas ou grupos que excluem algum participante", disse ela.

Então, a astróloga garantiu que podem acontecer romances na casa, mas nada que dure muito tempo. "A presença de Netuno, no entanto, sugere que algumas relações podem ser baseadas em idealizações, não sobrevivendo fora do confinamento", afirmou.

Outra previsão é de conflitos entre os brothers e sisters. "Sentimentos mal resolvidos podem gerar conflitos, mas também haverá momentos de união genuína e acolhimento. Além disso, o signo de Câncer é conhecido por ser caseiro e emocional, mas sua energia pode se tornar dramática e até vingativa em situações de estresse, como o confinamento", informou.